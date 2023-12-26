الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

ما هي فضيحة "إسكوبار الصحراء" .. ضربت رئيس الوداد وأودعته السجن؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ما هي فضيحة &quot;إسكوبار الصحراء&quot; .. ضربت رئيس الوداد وأودعته السجن؟
A-
A+

كرة القدم

2023-12-25 | 23:43
ما هي فضيحة "إسكوبار الصحراء" .. ضربت رئيس الوداد وأودعته السجن؟

أصدر القضاء قراراً بإيقاف 25 متهماً بينهم رئيس الوداد البيضاوي سعيد الناصري

يوم الجمعة الماضي، أصدر القضاء المغربي قراراً بإيقاف 25 متهماً، 21 منهم رهن الاعتقال، بينهم رئيس الوداد البيضاوي سعيد الناصري، ورئيس مجلس جهة الشرق في البلاد عبد النبي بعيوي، ومسؤولون بارزون، للتحقيق معهم بتهم بينها الترويج للمخدرات وتبييض الأموال.
وسيمثل الناصري وبعيوي، وهما قياديان في حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الائتلاف الحكومي في المملكة المغربية أمام قاضي التحقيق في 25 كانون الثاني - يناير المقبل، بعد اتهامات وجهها اليهما مدان في قضية اتجار دولي بالمخدرات.
وحملت القضية اسم "بارون مخدرات" أو "إسكوبار الصحراء" أو "المالي"، نسبة الى الحاج أحمد بن إبراهيم، المولود في العام 1976 في مالي، من أم مغربية وأب ماليّ، وهو تاجر مخدرات يلقب بـ"إسكوبار الصحراء"، اعتقل في المغرب عام 2019 وحكم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية "اتجار دولي بالمخدرات".
وذكرت مجلة "جون أفريك"، أن تاجر المخدرات الشهير هو الذي جرّ شخصيات مغربية مرموقة في عالم الرياضة والسياسة، إلى سجن عكاشة في الدار البيضاء، بعدما أمضى أربع سنوات من التفكير في زنزانته المغربية، حيث يمضي عقوبته منذ العام 2019.
وتابعت المجلة أن حياة الحاج أحمد بن إبراهيم "كانت بسيطة مثل أي ابن لراعي إبل"، لكن الصدفة جمعته حين "لقائه بمشاركين في رالي باريس دكار، فشق طريقه، مستفيداً من معرفته بالصحراء، ولهجات الأزاواد، وخبرته بالقبائل وتفاصيل الساحل الإفريقي، ليضع نفوذه على مناطق جغرافية واسعة".
وقالت المجلة أن "إسكوبار الصحراء" استغل علاقاته في تجارة المخدرات، فبدأ باستعمال الطائرات الصغيرة لنقل الكوكايين من أميركا اللاتينية إلى الغرب الإفريقي، وشاطئ العاج والسنغال وغينيا بيساو وسيراليون، وتمكن من توسيع تجارته برّاً عبر مالي والنيجر والجزائر وليبيا ومصر، وبحرا عبر السواحل المغربية ثم أوروبا، وتحول الى اخطبوط تجارة المخدرات في القارة السمراء.
وبدأ "إسكوبار الصحراء" يعيش حياة الأثرياء، حيث تزوج بابنة مسؤول عسكري بوليفي كبير، واشترى جزيرة خاصة في غينيا وعقارات في البرازيل وبوليفيا، ثم اشترى فيلا فاخرة في الدار البيضاء وشققا في مدينة السعيدية في المغرب في العام 2010.
وبعد أن اعتقلت السلطات المغربية "إسكوبار الصحراء" في العام 2019 في مطار محمد الخامس، وقامت بمحاكمته وإيداعه سجن مدينة الجديدة، بدأ يفكر في الانتقام من شركائه، اذ اتهمهم بتدبير مكيدة له، والاستيلاء على ممتلكاته، فقرر تقديم شكاوى ضد شخصيات عامة في البلاد، متهماً إياهم بنقل أطنان من المخدرات من سواحل مدينة السعيدية نحو باقي بلدان القارة الإفريقية منذ العام 2010.
وكان في مقدمة اللائحة قادة في حزب الأصالة والمعاصرة المُشارك في الائتلاف الحكومي، بينهم سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد، أحد أكبر أندية كرة القدم في المغرب وإفريقيا، وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق في المغرب.

ما هي فضيحة "إسكوبار الصحراء" .. ضربت رئيس الوداد وأودعته السجن؟

رياضة

كرة القدم

الوداد البيضاوي

سعيد الناصري

عبد النبي بعيوي

حزب الأصالة والمعاصرة

إسكوبار الصحراء

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الكشف عن دور سرّي لميسي في نهائي المونديال .. ببصمةٍ مغربية !
فيديو - الجمهور الكوري تجمّع في طابو للحصول على توقيع نجمه

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - مشاجرة حادّة بين الحكام واللاعبين في الكويت
00:43

فيديو - مشاجرة حادّة بين الحكام واللاعبين في الكويت

بعد تعرّض لاعبيه الكولومبي هانسيل زاباتا وسلمان بورمية للطرد

00:43

فيديو - مشاجرة حادّة بين الحكام واللاعبين في الكويت

بعد تعرّض لاعبيه الكولومبي هانسيل زاباتا وسلمان بورمية للطرد

الكشف عن دور سرّي لميسي في نهائي المونديال .. ببصمةٍ مغربية !
23:45

الكشف عن دور سرّي لميسي في نهائي المونديال .. ببصمةٍ مغربية !

سرّ يتعلق بدور ميسي في التخطيط للفوز على فرنسا في المباراة النهائية

23:45

الكشف عن دور سرّي لميسي في نهائي المونديال .. ببصمةٍ مغربية !

سرّ يتعلق بدور ميسي في التخطيط للفوز على فرنسا في المباراة النهائية

فيديو - الجمهور الكوري تجمّع في طابو للحصول على توقيع نجمه
23:41

فيديو - الجمهور الكوري تجمّع في طابو للحصول على توقيع نجمه

تجمع المشجعون في طابور للحصول على توقيعه

23:41

فيديو - الجمهور الكوري تجمّع في طابو للحصول على توقيع نجمه

تجمع المشجعون في طابور للحصول على توقيعه

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023