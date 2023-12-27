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ميسي يتسبب بنهضة عقارية وتضاعف الاسعار في ميامي

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ميسي يتسبب بنهضة عقارية وتضاعف الاسعار في ميامي
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كرة القدم

2023-12-27 | 01:04
ميسي يتسبب بنهضة عقارية وتضاعف الاسعار في ميامي

منذ سكن ميسي في منزله الجديد يأتي الجميع بقوارب ليشاهدوا المنازل

بعد أن أمضى الأشهر القليلة الأولى له في مدينة ميامي في الولايات المتحدة الاميركية، في شقة تبلغ قيمتها تسعة ملايين دولار، انتقل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعائلته الى القصر الكائن في شمال فورت لودرديل، والذي اشتراه نظير 10.75 مليون دولار.
وكشفت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية نقلاً عن أحد جيران ميسي، وهو رجل الأعمال الأميركي والمدون الشهير باتريك بيت ديفيد، أن قصره ارتفع سعره بأكثر من 25 مليون دولار منذ أن انتقل نجم انتر ميامي الى جواره.
وقال ديفيد "حتى الآن، وفقا لأسعار السوق، حققت بالفعل 25 مليون دولار من الأسهم في المنزل الذي أملكه، الجميع يريد أن يقطن حي ميسي، في منطقة تقع على جزيرة، وهي مؤمنة تماماً، حيث يصل طريق واحد إليها".
وتابع ديفيد أنه "منذ سكن ميسي في منزله الجديد يأتي الجميع بقوارب ليشاهدوا المنازل" وقد اشترى زميله في إنتر ميامي، سيرخيو بوسكيتس منزلا، مقابل تسعة ملايين دولار.
 
 
 
ميسي يتسبب بنهضة عقارية وتضاعف الاسعار في ميامي

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

انتر ميامي

سيرجيو بوسكيتس

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