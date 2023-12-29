الرياضي الفدائي .. أحمد عليان منفذ عملية القدس

كان الشاب الفلسطيني أحمد عليان يمتاز بالمهارة الكروية العالية والروح القتالية في المستطيل الاخضر، فقرر أن يمتاز في ميدان الحرية، فنفذ عملية طعن على حاجز مزموريا جنوب القدس، نتج عنها إصابة جنديين إسرائيليين بينهما مجندة حالتها خطرة.وأعلن جيش الاحتلال تحييد منفذ العملية على حاجز مزموريا، من خلال إطلاق النار عليه، وأفادت وسائل إعلام عبرية، عن إصابة جنديين أحدهما في حال الخطر بعملية الطعن.وأحمد عليان، هو أحد لاعبي كرة القدم الفلسطينية، حيث مثل ناديي جبل المكبّر المقدسي وجبل الزيتون، وكان من أفضل اللاعبين، وهوابن عم الشهيد بهاء عليان، الذي نفذ عملية استشهادية في تشرين الاول - أكتوبر الفائت.وفي وقت متأخر، افادت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد احمد أديب خليل عليان عويسات، البالغ 23 عاماً، في قرية جبل المكبر، بعد أن حاصرته وأقفلت الطرقات المؤدية إليه، واعتقلت والده ووالدته وشقيقته ايضاً.