الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

الرياضي الفدائي .. أحمد عليان منفذ عملية القدس

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الرياضي الفدائي .. أحمد عليان منفذ عملية القدس
A-
A+

كرة القدم

2023-12-29 | 01:42
الرياضي الفدائي .. أحمد عليان منفذ عملية القدس

نفذ عملية طعن على حاجز مزموريا جنوب القدس

كان الشاب الفلسطيني أحمد عليان يمتاز بالمهارة الكروية العالية والروح القتالية في المستطيل الاخضر، فقرر أن يمتاز في ميدان الحرية، فنفذ عملية طعن على حاجز مزموريا جنوب القدس، نتج عنها إصابة جنديين إسرائيليين بينهما مجندة حالتها خطرة.
وأعلن جيش الاحتلال تحييد منفذ العملية على حاجز مزموريا، من خلال إطلاق النار عليه، وأفادت وسائل إعلام عبرية، عن إصابة جنديين أحدهما في حال الخطر بعملية الطعن.
وأحمد عليان، هو أحد لاعبي كرة القدم الفلسطينية، حيث مثل ناديي جبل المكبّر المقدسي وجبل الزيتون، وكان من أفضل اللاعبين، وهوابن عم الشهيد بهاء عليان، الذي نفذ عملية استشهادية في تشرين الاول - أكتوبر الفائت.
وفي وقت متأخر، افادت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد احمد أديب خليل عليان عويسات، البالغ 23 عاماً، في قرية جبل المكبر، بعد أن حاصرته وأقفلت الطرقات المؤدية إليه، واعتقلت والده ووالدته وشقيقته ايضاً.
 
الرياضي الفدائي .. أحمد عليان منفذ عملية القدس

رياضة

كرة القدم

أحمد عليان

مزموريا

جبل المكبّر

جبل الزيتون

بهاء عليان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جاك جريليش ضحية سرقة بمليون دولار أثناء مواجهة ايفرتون
صورة - ماذا تفعل أنتونيلا مع لاوتارو مارتينيز؟؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

هل وجد برشلونة ضالته في لاعبه كبديل لكانسيلو؟
02:23

هل وجد برشلونة ضالته في لاعبه كبديل لكانسيلو؟

هل بات لدى برشلونة أخيراً خيار جديد في مركز الظهير الأيمن؟

02:23

هل وجد برشلونة ضالته في لاعبه كبديل لكانسيلو؟

هل بات لدى برشلونة أخيراً خيار جديد في مركز الظهير الأيمن؟

فيديو - "فاموس" تُحرج جود بيلينجهام أمام نجوم منتخب إنجلترا
02:22

فيديو - "فاموس" تُحرج جود بيلينجهام أمام نجوم منتخب إنجلترا

تعرض جود بيلينجهام للسخرية من قبل زملائه في منتخب إنجلترا

02:22

فيديو - "فاموس" تُحرج جود بيلينجهام أمام نجوم منتخب إنجلترا

تعرض جود بيلينجهام للسخرية من قبل زملائه في منتخب إنجلترا

فينيسيوس جونيور يتسبب باستبعاد لاعب من منتخب غينيا
02:21

فينيسيوس جونيور يتسبب باستبعاد لاعب من منتخب غينيا

لسبب غريب، تم استبعاد مورلاي سيلا من تشكيلة منتخب غينيا

02:21

فينيسيوس جونيور يتسبب باستبعاد لاعب من منتخب غينيا

لسبب غريب، تم استبعاد مورلاي سيلا من تشكيلة منتخب غينيا

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023