فينيسيوس جونيور يتسبب باستبعاد لاعب من منتخب غينيا

لسبب غريب، تم استبعاد مورلاي سيلا، من تشكيلة منتخب غينيا، التي ستشارك في كأس الأمم الأفريقية المقبلة، وتبدأ مشوارها بمواجهة الكاميرون في 15 كانون الثاني - يناير، قبل أن تلاقي غامبيا والسنغال حاملة اللقب.ويعود سبب استبعاد سيلا الى دخوله في جدال مع زملائه في الفريق والمدرب، بعد الخسارة (1-4) أمام البرازيل في حزيران - يونيو الماضي، حين حصل اللاعب على قميص نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، قبل أن يختفي في "ظروف غامضة".جُنّ جنون سيلا، وبدأ في توجيه أصابع الاتهام إلى زملائه في الفريق، ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، بل ان اللاعب اتهم المدرب كابا دياوارا ووصفه بالسارق، ثم قام بتفتيش شامل لغرفة الملابس بأكملها، ما زاد من حدة التوترات.