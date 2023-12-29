فيديو - "فاموس" تُحرج جود بيلينجهام أمام نجوم منتخب إنجلترا

تعرض جود بيلينجهام للسخرية من قبل زملائه في منتخب إنجلترا

تعرض جود بيلينجهام للسخرية، من قبل زملائه في منتخب إنجلترا، بسبب قيامه باستخدام عبارة إسبانية شهيرة.

وارتقى اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً فقط، إلى النجومية العالمية خلال العام الجاري، ليصبح الابرز في ريال مدريد، بعد أن سجل 17 هدفاً في 21 مباراة لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي هذا الموسم.

وخلال لقاءات لبعض نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز مع قنوات إعلامية، استعادوا لحظات من العام الذي يكاد يضع اوزاره، وعند مشاهدة مقطع لبيلينجهام مع ريال مدريد، اختار جاك جريليش لحظة ما وعلّق عليها ضاحكاً.

قال جريليش "هل قال بالفعل "فاموس"(هيّا)؟ إنه يحب ذلك"، كما سارع زميله الإنجليزي آرون رامسديل إلى السخرية من جود، وسأله أين يتعلم اللغة "هل هو من برمنغهام أم ماذا؟"، وسرعان ما رد جريليش "جود، أنت برومي (اي من برمنغهام) يا أخي".

ولم يستطع كايل ووكر، إلا أن يضيف مساهمته، حيث ضحك الثلاثي معاً، قبل أن يقول "لقد كان في إسبانيا منذ متى؟ 2 أو 3 أشهر؟ وهو يقول الآن فاموس!!!".