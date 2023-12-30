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ممثل كوميدي يُحرج نيمار .. كرة القدم أو ممارسة الجنس؟

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ممثل كوميدي يُحرج نيمار .. كرة القدم أو ممارسة الجنس؟
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كرة القدم

2023-12-30 | 03:12
ممثل كوميدي يُحرج نيمار .. كرة القدم أو ممارسة الجنس؟

كان نيمار يستمتع في رحلة فاخرة إلى جانب عدد من المشاهير

كان نيمار يستمتع في رحلته البحرية الفاخرة، إلى جانب عدد من الفنانين والمشاهير والمؤثرين، حين واجه فجأة سؤالاً شخصياً للغاية حول حياته الجنسية.
ويواصل مهاجم الهلال السعودي، التعافي من إصابة في الركبة تعرض لها في مباراة أوروغواي والبرازيل ضمن تصفيات أميركا الجنوبية لكأس العالم 2026، بعد غيابه عن الملاعب منذ 17 تشرين الأوّل - أكتوبر، حيث يتوقع أن يعود في شهر آب - أغسطس المقبل.
ومؤخراً، تم وضع نجم باريس سان جيرمان السابق في موقف حساس، عندما تلقى سؤالاً غير عادي خلال عرض كوميدي على متن سفينته السياحية: هل تُفضّل تفويت ثمانية أشهر من كرة القدم أو ثمانية أشهر من الجنس؟.
السؤال طرحه ممثل كوميدي يدعى ريناتو ألباني، وهو صديق شخصي لنيمار، قرر التفاعل مع اللاعب خلال عرضه على المسرح، فردّ بضحكة ووقاحة "ولكن قبل أو بعد الإصابة؟". 
وحين أصرّ الكوميدي على دعابته، وتساءل كيف سيبقى نيمار ثمانية أشهر دون ممارسة الجنس؟ وهل سيجد حلاً حتّى لو لم يكن يستطيح الحركة، قاطعه نيمار ممازحاً للاتصال برجال الأمن لإخراجه من المكان.

ممثل كوميدي يُحرج نيمار .. كرة القدم أو ممارسة الجنس؟

رياضة

كرة القدم

نيمار

الهلال السعودي

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