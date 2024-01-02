3 قتلى .. ليلة رأس سنة مأساوية لكرة القدم في كاتالونيا

كان عصر اليوم الاخير من العام 2023 أكثر من مأساوي

كان عصر اليوم الاخير من العام 2023 أكثر من مأساوي لعالم كرة القدم الشعبية في كاتالونيا، مع الاعلان عن مقتل لاعبين شابين ووالد أحدهما نتيجة حادث سير.

فقد انقلبت السيارة التي كانت تُقلّ أسامة العسري، لاعب نادي أس في روسس (CF Roses) وديفيد كاستيلا، لاعب نادي بيريلادا (CF Perelada) ووالده سيرجيو كاستيلا، راعي النادي، في بالاو سافيرديرا، في جيرونا، ما أدى الى مقتل الجميع.

وكتب نادي بيريلادا على وسائل التواصل "يوم حزين للغاية للنادي، حيث نأسف للإبلاغ عن وفاة اللاعب ديفيد كاستيا في حادث مروري، ووالده سيرجيو كاستيلا، راعي النادي، وأسامة العسري، صديق ولاعب نادي روسس، لقد بدأنا العام بأسوأ طريقة ممكنة".



