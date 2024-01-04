صور - "حُلم سندريلا" يتواصل .. جيرونا يتربّع على قمّة اسبانيا

تربّع على قمّة الليغا في ختام مرحلة الذهاب مع العملاق ريال مدريد

بفوزه ليلة الامس الاربعاء على أتليتكو مدريد ضمن الجولة 19 من الدوري الاسباني، واصل جيرونا تسجيل "حُلم سندريلا"، وتربّع على قمّة الليغا في ختام مرحلة الذهاب، مُشاركاً اياها مع العملاق ريال مدريد، مُحققاً سجّلاً لا يُصدّق.

48 نقطة جمعها النادي الكاتالوني من 15 انتصاراً وثلاث تعادلات وهزيمة واحدة، وأقوى خط هجوم حنى الآن برصيد 46 هدفاً، بمعدل 2.4 في المباراة، كما أنه حقق انتصارين تاريخيين على برشلونة (4-2) وعلى أتليتكو مدريد (4-3) بقيادة المدرب ميغيل أنخل سانشيز مونيوز (ميشيل).