برشلونة يترقّب 12 مليون يورو من الدوري الانجليزي !

يسعى برشلونة لحصد أي أموال يمكنه الحصول عليها

نظراً لمشاكله الاقتصادية المستمرة، يسعى برشلونة لحصد أي أموال يمكنه الحصول عليها، خاصة وأن لديه طموح للتعاقد مع لاعب خط وسط جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع عدم توّقع مغادرة أي لاعب للنادي.

وجاءت الفرصة من باب تفعيل بند البيع، في حالة اللاعب الفرنسي جان كلير توديبو، البالغ من العمر 23 عاماً، الذي يجذب اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير، والذي كان برشلونة قد باعه إلى نيس في العام 2021.

وكجزء من الصفقة، حصل برشلونة نسبة 20% من أي اتفاق انتقال، وهو ما قد يتحقق لأن نيس يريد 60 مليون يورو من أجل بيع توديبو هذا الشهر، واذا حصل ذلك سيحصل "البرشا" على 12 مليوناً، وهو مبلغ قد يساعد على التعاقد مع لاعب خط وسط.



