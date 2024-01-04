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القضاء السويسري يُبريّ كوكا من تهمة اغتصاب قاصر

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القضاء السويسري يُبريّ كوكا من تهمة اغتصاب قاصر
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كرة القدم

2024-01-04 | 00:27
القضاء السويسري يُبريّ كوكا من تهمة اغتصاب قاصر

ألغت العدالة السويسرية قرارا بإدانة كوكا

ألغت العدالة السويسرية قرارا سابقا، بإدانة أليكسي ستيفال، المعروف باسم كوكا، وهو لاعب كرة قدم سابق ومدرب برازيلي، حكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا وغرامة بتهمة الاغتصاب. 
ويعود الحكم المُلغى إلى كانون الاول - ديسمبر الماضي، وقد تضمن قرار المحكمة أمر التعويض المالي لشركة كوكا بمبلغ 9500 فرنك سويسري.
وقبلت القاضية بيتينا بوشسلر حجج الدفاع، التي ذكرت أن الحكم جاء غيابيا دون تمثيل قانوني مناسب، في القضية التي يعود تاريخها إلى عام 1987.
وكان للحم السابق تداعيات كبيرة على مسيرة كوكا، حيث دفعه إلى الاستقالة من منصبه كمدرب لكورينثيانز في العام 2021، بعد وقت قصير من تعيينه، وسط احتجاجات من المشجعين والرياضيين من فريق السيدات في النادي.
وتضمنت القضية الأصلية مزاعم بالعنف الجنسي ضد فتاة تبلغ من العمر 13 عاما في عام 1987، عندما كان كوكا لاعبا في جريميو وأثناء جولة للفريق البرازيلي في سويسرا.
واتهم هو ولاعبان آخران بالاغتصاب الجماعي ولكن أطلق سراحهم بكفالة وعادوا إلى البرازيل دون قضاء الأحكام التي فرضت عليهم في العام 1989، بسبب سياسة البرازيل المتمثلة في عدم تسليم مواطنيها.
 
القضاء السويسري يُبريّ كوكا من تهمة اغتصاب قاصر

رياضة

كرة القدم

أليكسي ستيفال

كوكا

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