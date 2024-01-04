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لبنان يواجه السعودية في ختام استعداداته لكأس أمم آسيا

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لبنان يواجه السعودية في ختام استعداداته لكأس أمم آسيا
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كرة القدم

2024-01-04 | 01:42
لبنان يواجه السعودية في ختام استعداداته لكأس أمم آسيا

يلعب منتخب لبنان المباراة الافتتاحية للبطولة في مواجهة منتخب قطر

دخلت استعدادات منتخب لبنان لخوض نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، مرحلتها الاخيرة بعد وصوله الى العاصمة القطرية الدوحة.
ويلعب منتخب لبنان المباراة الافتتاحية للبطولة في مواجهة صاحب الضيافة وحامل لقب النسخة الأخيرة منتخب قطر، يوم الثاني عشر من الشهر الجاري، ضمن المجموعة الأولى التي تضم الصين وطاجيكستان ايضاً. 
وانخرط منتخب لبنان في التمارين على ملعب العقلة بقيادة المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش، وأنجز الاعداد للمباراة الوديّة المرتقبة امام السعودية عصر اليوم الخميس (الساعة 3.30 بتوقيت بيروت)، على ملعب نادي الوكرة.
وسيكون للمباراة امام "الأخضر" السعودي، المرشح للمنافسة على اللقب أهمية استثنائية، كونها أمام خصم قوي من الصف الاول، وسوف تُسهم في رفع مستوى الاستعدادات اللبنانية للاستحقاق الكبير، ولها فوائد فنية جمّة تفوق النتيجة.
ويشرف على المنتخب السعودي المدرب الإيطالي الشهير روبرتو مانشيني الذي اختار تشكيلةً جلّها من اللاعبين من الهلال والنصر، متصدر الدوري ووصيفه، ويتميز فيها المدافع علي البليهي، وثنائي الوسط سالم الدوسري ومحمد كنو، والمهاجمين فهد المولد وفراس البريكان وصالح الشهري. 
وتقام المباراة خلف أبوابٍ مغلقة، وهي بمثابة محطة اختبار أساسي للتشكيلة اللبنانية التي ستلعب المباراة الأولى في كأس آسيا، وللاستراتيجية التكتيكية التي سيعتمدها المدرب "رادو" امام "العنابي" الذي يملك ايضاً إمكانات فنيّة عالية ومفاتيح لعب معروفة بفعاليتها. 
اشارة الى ان المهاجم عمر شعبان بوغيل وصل الى الدوحة والتحق بالبعثة اللبنانية التي ستكتمل في نهاية الأسبوع مع التحاق باسل جرادي الذي سيخوض مباراة اخيرة مع فريقه بانكوك يونايتد متصدر الدوري التايلاندي قبل الانضمام الى المنتخب. 
 

لبنان يواجه السعودية في ختام استعداداته لكأس أمم آسيا

رياضة

كرة القدم

منتخب لبنان

كأس آسيا لكرة القدم

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