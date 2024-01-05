كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح خارج النخبة العالمية !!

أذاع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS)، التشكيل المثالي للعام 2023، وكانت المفاجأة في غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الرغم من تألقه في نادي النصر السعودي، ومن إعلان الموقع نفسه قبل أيام عن فوزه بجائزة هداف العالم للعام المذكور.وسجل رونالدو 54 هدفاً خلال العام 2023، بينها 44 مع النصر و10 مع منتخب بلاده، ليتفوق في صدارة ترتيب هدافي العالم بفرق هدفين، على الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وخلفهما النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي (50).واستغرب عشاق اللعبة استبعاد رونالدو من التشكيلة المثالية، وكذلك الأمر عدم اختيار النجم المصري محمد صلاح، المتألق مع فريقه ليفربول الانجليزي.وضمت التشكيلة المثالية للعام 2023، وفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء إيدرسون (مانشستر سيتي) لحراسة المرمى، وفي خط الدفاع روبن دياز (مانشستر سيتي) وكيم مين جاي (نابولي وبايرن ميونيخ) وألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ).وفي خط الوسط، ضمت التشكيلة رودري وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي) وجود بيلينغهام (بروسيا دورتموند وريال مدريد) وليونيل ميسي (إنتر ميامي)، وفي خط الهجوم كل من هاري كين (توتنهام وبايرن ميونيخ) وإيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان).