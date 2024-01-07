النجم الأرجنتيني يُفضل اللعب ضد ميسي ويختار المكسيك !

قال إنه يفضل اللعب للمكسيك على منتخب بلاده بقيادة ليونيل ميسي

فاجأ الأرجنتيني سانتياغو خيمينيز الجميع مؤخراً حين قال إنه يفضل اللعب للمكسيك على منتخب بلاده بقيادة ليونيل ميسي.

وشرح لاعب فينورد روتردام الهولندي السبب، فقال إنه على الرغم من ولادته في الأرجنتين، فإنه رفض فرصة اللعب مع لاعب برشلونة السابق.

ولد سانتياغو خيمينيز في بوينس آيرس، لكنه نشأ في إقليم الأزتك المكسيكي، فحمل الجنسيتين، وهو قال مؤخراً للصحفي كريستيان مارتن "أنا أحب ميسي، وأعتقد أنه أفضل لاعب في التاريخ، ولكنني لم أكن سأتخذ القرار من أجله، كنت سأتخذه بقلبي".

وتابع خيمينيز قائلاً "أنا سعيد بالقرار، فق كانت لدى عائلتي شكوك في أنني سأبحث عنه في الأرجنتين، لكن قلبي لم يكن هناك، واليوم أنا سعيد بالقرار الذي اتخذته، وما يمكنني أن أحلم به مع المنتخب الوطني المكسيكي، أنا لا أكذب، أنا أحب ميسي، إنه الأفضل في التاريخ، لكن من الأفضل اللعب ضده".



