برشلونة والأزمة المالية والخيارات الفنية الصعبة

يبقي برشلونة خياراته مفتوحة في نافذة الانتقالات الشتوية، مترقّباً تمكنه من الحصول على حقوق إعادة البيع الثانية لـ"Barca Vision"، والهدف الرئيسي هو التوقيع مع لاعب خط وسط.لكن فشل شركة "ليبرو" المعنية بالأمر في دفع 40 مليون يورو كانت مستحقة بحلول نهاية العام 2023، ترك "البلاوجرانا" دون إمكانية للتوقيع مع لاعبين على ما يبدو.وتقول صحيفة سبورت إن الرئيس جوان لابورتا يجري محادثات مع صندوق استثمار مكسيكي وآخر عربي بشأن صفقة جديدة، وهناك ثقة في إبرام صفقة ما قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.وإذا تمكن من الحصول على المال، فإن برشلونة لديه ثلاثة أسماء في قائمته المختصرة لهذه السوق، وأحد هذه الأسماء هو أليكس جارسيا، نجم وسط جيرونا.لكن الخيار المفضل هو التعاقد مع لاعب خط وسط على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في الصيف، وإذا كان هذا هو الحال، فإن فرص التعاقد مع جارسيا أقل بكثير، فجيرونا ليس لديه سبب وجيه للسماح لقائده بالرحيل في منتصف الموسم حيث يطمح إلى إنهاءه في مركز مؤهل للبطولات الأوروبية على الاقل.