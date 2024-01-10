موهبة جيرونا وهدّاف شباب برشلونة على طاولة تشافي

عادة ما كان لدى شباب برشلونة مهاجمين ممتازين تحت تصرفهم، على مدار السنوات القليلة الماضية، وفيران جوتجلا وفيكتور باربيرا هما اثنين من هؤلاء.وعلى الرغم من أن كلاهما غادر في المواسم السابقة لصالح أندية أخرى، يأمل برشلونة ألا يفعل الهداف التالي في فريقه الثاني الشيء نفسه.الحديث هنا هو عن باو فيكتور، اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، الذي قدم على سبيل الإعارة من جيرونا، حيث أثار إعجاب مدربي برشلونة للشباب، وهو هداف الفريق هذا الموسم، وقد استدعاه مدرب الفريق الأول تشافي هيرنانديز، مؤخراً لمباراة كأس الملك ضد بارباسترو.وذكرت سبورت أن برشلونة يعتزم تفعيل خيار الشراء في صفقته مع جيرونا مقابل فيكتور، والتي تبلغ قيمتها 3 ملايين يورو، وسيتم إبرامها في الصيف، وسيعتبره البلاوجرانا أحد خياراتهم الهجومية للمستقبل، والتي تشمل أمثال فيتور روكي ومارك جويو.السيناريو المحتمل هو أن برشلونة سيحاول بيع فيكتور في مرحلة ما لتحقيق ربح كبير، لكن لكي يحدث ذلك، قد يحتاج اللاعب إلى الوصول أولًا إلى الفريق الأول، كي يسهل تسويقه خلال السنوات التالية.