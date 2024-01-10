لاعب في الدرجة الثالثة قيمته أضعاف قيمة فريق كامل !!

بعد فترة وجيزة من عودته إلى الهرم العلوي من كرة القدم الانجليزية

بعد فترة وجيزة من عودته إلى الهرم العلوي من كرة القدم الانجليزية (EFL)، حيث يشارك الآن في دوري الدرجة الثالثة (EFL League Two)، كسر ريكسهام حواجز جديدة من خلال جلب موهبة مميزة، تقييمها الحالي يصل الى ستة ملايين جنيه إسترليني.

ومع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن النادي أنهى للتوّ إقامته التي استمرت 15 عاما في الدوري الوطني، فإن قيمة هذا اللاعب تعتبرالأكبر في الدوريات الأدنى.

وبعدما تمت اعارته مقابل 2 مليون جنيه إسترليني الى شتورم جراتس النمساوي، انضم حارس المرمى آرثر أوكونكو إلى ريكسهام على سبيل الإعارة من أرسنال، وهو يبلغ من العمر 22 عاماً فقط ، وحصل على العباءة التي تركها بن فوستر المتقاعد، فحافظ على نظافة شباكه ثماني مرات في أول 17 مباراة.

وبمقارنة قيمة حارس المرمى مع زملائه، تصل قيمة المهاجم بول مولين الى 430 الفاً، ولاعب الوسط إليوت لي - هداف النادي حتى الآن الى 345 ألفاً، والنجم جيمس ماكلين الى 200 ألفاً، ومهاجم سندرلاند وولفرهامبتون السابق ستيفن فليتشر الى مائة ألف.



