إليكم قصّة المهاجم الذي نال 3 بطاقات حمراء في مباراة واحدة

سجل مهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز 200 هدف في مسيرة امتدت لعقدين

سجل مهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق دين وينداس، ما يقرب من 200 هدف في مسيرة امتدت لعقدين، واشتهر بتسجيله الهدف الحاسم في المباراة الفاصلة الذي قاد نادي مسقط رأسه هال سيتي إلى "البريمييرليغ".

وأصبح وينداس ثالث أفضل هداف في تاريخ برادفورد سيتي، لكن المهاجم جمع أيضاَ البطاقات الملونة بمعدل مذهل، حيث حطّم الأرقام القياسية خلال فترة وجوده مع أبردين الاسكتلندي في منتصف التسعينيات، وشمل ذلك طرده سبع مرات في عامين فقط، وتلقي ثلاث بطاقات حمراء في مباراة واحدة فقط.

فقد سافر أبردين إلى دندي يونايتد في تشرين الثاني - نوفمبر 1997، وهو في حاجة ماسة للفوز، ما جعل لاعبيه متحمسين قليلا لمباراة الدوري الاسكتلندي الممتاز، فنال وينداس بطاقة صفراء بعد 12 ثانية فقط، ثم تعرّض للحمراء بعد 22 دقيقة فقط، ليخسر فريقه (0-5).

بعدها، قرر المهاجم الغاضب تنفيس احتقانه ما أكسبه بطاقة حمراء ثانية، فعمد الى تسديد علم الراية الركنية ورماه ارضاً، ليخصل على البطاقة الحمراء رقم ثلاثة، وقال عن ذلك "أعطاني ثلاث بطاقات حمراء وتم إيقافي لثماني مباريات وتغريمي أجر أربعة أسابيع".



