منتخب لبنان يواجه منتخب قطر الليلة في افتتاح كأس آسيا

تنطلق عند الساعة السادسة من عصر اليوم الجمعة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، ويقصّ منتخبا لبنان وقطر شريط البداية، عندما يتواجهان في المباراة الافتتاحية على ملعب لوسيل، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضمّهما الى الصين وطاجيكستان.ويسعى المنتخبان الى بداية مثالية، تلت تشابه في الظروف مؤخراً، بعد التغيير الفني الطارئ الذي أعاد المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش الى لبنان، وأدى الى تسلّم أحد انجح المدربين في السنوات الأخيرة في الدوري المحلي، الاسباني ماركيز لوبيز، قيادة منتخب قطر.وبات منتخب لبنان جاهزاً لمسعاه في التأهل الى الدور ثُمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وقال رادولوفيتش "الكل يعرف ان النتائج في كرة القدم لا تحضر بين ليلة وضحاها، لكنني أكرر انني اعرف العديد من اللاعبين من الفترة السابقة التي قضيتها مع المنتخب اللبناني، وهذه المجموعة منهم تجمع بين الخبرة والشباب، وآخر مباراتين لنا أظهرتا أننا على الطريق الصحيح".وقال كابتن المنتخب حسن معتوق ان المباراة امام قطر صعبة بلا شك "لكن تركيزنا عالٍ جداً، والعمل الذي قمنا به في هذه الفترة يفترض ان يعطي مردوداً كبيراً لنا، ولن نبخل بأي شيء، وبروحنا القتالية يمكننا تحقيق كل شيء".وكان المنتخبان التقيا في مستهل مشوارهما في النسخة الماضية في الامارات عام ٢٠١٩، حيث فاز "العنابي" بهدفين نظيفين، قبل أن يحرز لقبه القاريّ الأول لاحقاً.