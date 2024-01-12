الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

منتخب لبنان يواجه منتخب قطر الليلة في افتتاح كأس آسيا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
منتخب لبنان يواجه منتخب قطر الليلة في افتتاح كأس آسيا
A-
A+

كرة القدم

2024-01-12 | 00:07
منتخب لبنان يواجه منتخب قطر الليلة في افتتاح كأس آسيا

يقصّ منتخبا لبنان وقطر شريط البداية

تنطلق عند الساعة السادسة من عصر اليوم الجمعة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، ويقصّ منتخبا لبنان وقطر شريط البداية، عندما يتواجهان في المباراة الافتتاحية على ملعب لوسيل، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضمّهما الى الصين وطاجيكستان.
ويسعى المنتخبان الى بداية مثالية، تلت تشابه في الظروف مؤخراً، بعد التغيير الفني الطارئ الذي أعاد المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش الى لبنان، وأدى الى تسلّم أحد انجح المدربين في السنوات الأخيرة في الدوري المحلي، الاسباني ماركيز لوبيز، قيادة منتخب قطر.
وبات منتخب لبنان جاهزاً لمسعاه في التأهل الى الدور ثُمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وقال رادولوفيتش "الكل يعرف ان النتائج في كرة القدم لا تحضر بين ليلة وضحاها، لكنني أكرر انني اعرف العديد من اللاعبين من الفترة السابقة التي قضيتها مع المنتخب اللبناني، وهذه المجموعة منهم تجمع بين الخبرة والشباب، وآخر مباراتين لنا أظهرتا أننا على الطريق الصحيح".
وقال كابتن المنتخب حسن معتوق ان المباراة امام قطر صعبة بلا شك "لكن تركيزنا عالٍ جداً، والعمل الذي قمنا به في هذه الفترة يفترض ان يعطي مردوداً كبيراً لنا، ولن نبخل بأي شيء، وبروحنا القتالية يمكننا تحقيق كل شيء".
وكان المنتخبان التقيا في مستهل مشوارهما في النسخة الماضية في الامارات عام ٢٠١٩، حيث فاز "العنابي" بهدفين نظيفين، قبل أن يحرز لقبه القاريّ الأول لاحقاً.
 
منتخب لبنان يواجه منتخب قطر الليلة في افتتاح كأس آسيا

رياضة

كرة القدم

منتخب لبنان

منتخب قطر

كأس آسيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هاشم حيدر للاعبين: انتم من ستصنعون الحدث
التايمز: مناقشات الحكومة البريطانية استمرت أياما بشأن الأهداف الحوثية التي لا يؤدي ضربها إلى حرب شاملة

اقرأ ايضا في كرة القدم

بالفيديو - استقبال حاشد لزوجة ساديو ماني بعد عودتها إلى المدرسة
00:25

بالفيديو - استقبال حاشد لزوجة ساديو ماني بعد عودتها إلى المدرسة

تم الترحيب بحرارة بعائشة تامبا زوجة ساديو ماني الجديدة

00:25

بالفيديو - استقبال حاشد لزوجة ساديو ماني بعد عودتها إلى المدرسة

تم الترحيب بحرارة بعائشة تامبا زوجة ساديو ماني الجديدة

عرّافة تخرج بأغرب التّوقّعات عن الثلاثي ميسي ورونالدو ونيمار
00:23

عرّافة تخرج بأغرب التّوقّعات عن الثلاثي ميسي ورونالدو ونيمار

اجتذبت الكثير من الاهتمام بفضل الدقة في العديد من نبوءاتها

00:23

عرّافة تخرج بأغرب التّوقّعات عن الثلاثي ميسي ورونالدو ونيمار

اجتذبت الكثير من الاهتمام بفضل الدقة في العديد من نبوءاتها

داني ألفيس يطلب المساعدة من نيمار والأخير يلبّي
00:16

داني ألفيس يطلب المساعدة من نيمار والأخير يلبّي

ساعد نيمار زميله السابق ومواطنه داني ألفيس

00:16

داني ألفيس يطلب المساعدة من نيمار والأخير يلبّي

ساعد نيمار زميله السابق ومواطنه داني ألفيس

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024