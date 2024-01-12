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هاشم حيدر للاعبين: انتم من ستصنعون الحدث

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هاشم حيدر للاعبين: انتم من ستصنعون الحدث
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كرة القدم

2024-01-12 | 00:09
هاشم حيدر للاعبين: انتم من ستصنعون الحدث

أبدى رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم تفاؤله الكبير بنتائج طيبة

أبدى رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر تفاؤله الكبير بنتائج طيبة يحققها منتخب لبنان في كأس آسيا التي تنطلق عند الساعة السادسة من عصر اليوم الجمعة، حيث يقصّ شريط البداية، بمواجهة منتخب قطر في المباراة الافتتاحية على ملعب لوسيل، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضمّهما الى الصين وطاجيكستان.
وزار حيدر المنتخب في مقرّ اقامته، حيث اجتمع مع اللاعبين بحضور عضو الاتحاد السيد موسى مكي والامين العام جهاد الشحف والمدرب المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش وأعضاء الجهازين الاداري والفني، ووجّه كلمةً لهم.
وأكدّ حيدر على وقوف الاتحاد خلفه اللاعبين وتأمين كل شيء لهم "لأنكم انتم من ستصنعون الحدث، فقد قمنا بما علينا ضمن الإمكانات التي نملكها، والباقي عليكم". 
وتابع حيدر "لديّ كل الثقة بكم، وهذا كلام لا أقوله فقط امامكم، والدليل على قدراتكم ما قدّمه كل واحد منكم امام المنتخب السعودي، وبشهادة الكل يمتلك لبنان عناصر قادرة على تقديم اكثر وافضل أداء". 
وختم "اذا مشيتم بنفس الروحية والإصرار والتركيز، يمكنكم الوصول الى هدفكم، ومستقبل كرة القدم القريب بين ايديكم وبين ايدي مدربكم، ونحن نتأمل خيراً منكم وننتظر ان نفرح واياكم في هذه البطولة".
 

 
هاشم حيدر للاعبين: انتم من ستصنعون الحدث

رياضة

كرة القدم

منتخب لبنان

منتخب قطر

كأس آسيا

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