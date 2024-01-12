الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

أرقام من كأس آسيا لكرة القدم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أرقام من كأس آسيا لكرة القدم
A-
A+

كرة القدم

2024-01-12 | 00:11
أرقام من كأس آسيا لكرة القدم

بعد الألماني ثيو بوكير والراحل عدنان الشرقي

سيكون المدرب المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش ثاني اكثر المدربين اشرافاً على منتخب لبنان بعد الألماني ثيو بوكير (44 مباراة) والراحل عدنان الشرقي.
وسوف يحصل ذلك حين يقود عند الساعة السادسة من عصر اليوم الجمعة، منتخب لبنان في افتتاح كأس آسيا بمواجهة منتخب قطر على ملعب لوسيل، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضمّهما الى الصين وطاجيكستان.
ويخوض ١٠ لاعبين لبنانيين المباراة بعدما في كأس آسيا ٢٠١٩،  ويقود المباراة الاولى لهم الحكم الاسترالي علي رضا فغاني، وقد سبق له قيادة المباراة التي انتهت الى فوز لبنان على الامارات (٣-١) في بيروت، في تصفيات مونديال ٢٠١٤.
ولم يحقق منتخب قطر الفوز في المباريات الافتتاحية الثلاثة التي خاضها في كأس آسيا (تعادل وخسارتان)، التي شهدت تتويج 9 منتخبات باللقب، حيث تحمل اليابان الرقم القياسي في التتويج (4)، فيما حصدته 4 منتخبات عربية هي السعودية والكويت والعراق وقطر.
 
أرقام من كأس آسيا لكرة القدم

رياضة

كرة القدم

منتخب لبنان

منتخب قطر

كأس آسيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميسي لا يستطيع الانتظار لمواجهة رونالدو مجدّداً
هاشم حيدر للاعبين: انتم من ستصنعون الحدث

اقرأ ايضا في كرة القدم

بالفيديو - استقبال حاشد لزوجة ساديو ماني بعد عودتها إلى المدرسة
00:25

بالفيديو - استقبال حاشد لزوجة ساديو ماني بعد عودتها إلى المدرسة

تم الترحيب بحرارة بعائشة تامبا زوجة ساديو ماني الجديدة

00:25

بالفيديو - استقبال حاشد لزوجة ساديو ماني بعد عودتها إلى المدرسة

تم الترحيب بحرارة بعائشة تامبا زوجة ساديو ماني الجديدة

عرّافة تخرج بأغرب التّوقّعات عن الثلاثي ميسي ورونالدو ونيمار
00:23

عرّافة تخرج بأغرب التّوقّعات عن الثلاثي ميسي ورونالدو ونيمار

اجتذبت الكثير من الاهتمام بفضل الدقة في العديد من نبوءاتها

00:23

عرّافة تخرج بأغرب التّوقّعات عن الثلاثي ميسي ورونالدو ونيمار

اجتذبت الكثير من الاهتمام بفضل الدقة في العديد من نبوءاتها

داني ألفيس يطلب المساعدة من نيمار والأخير يلبّي
00:16

داني ألفيس يطلب المساعدة من نيمار والأخير يلبّي

ساعد نيمار زميله السابق ومواطنه داني ألفيس

00:16

داني ألفيس يطلب المساعدة من نيمار والأخير يلبّي

ساعد نيمار زميله السابق ومواطنه داني ألفيس

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024