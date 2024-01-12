أرقام من كأس آسيا لكرة القدم

سيكون المدرب المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش ثاني اكثر المدربين اشرافاً على منتخب لبنان بعد الألماني ثيو بوكير (44 مباراة) والراحل عدنان الشرقي.وسوف يحصل ذلك حين يقود عند الساعة السادسة من عصر اليوم الجمعة، منتخب لبنان في افتتاح كأس آسيا بمواجهة منتخب قطر على ملعب لوسيل، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضمّهما الى الصين وطاجيكستان.ويخوض ١٠ لاعبين لبنانيين المباراة بعدما في كأس آسيا ٢٠١٩، ويقود المباراة الاولى لهم الحكم الاسترالي علي رضا فغاني، وقد سبق له قيادة المباراة التي انتهت الى فوز لبنان على الامارات (٣-١) في بيروت، في تصفيات مونديال ٢٠١٤.ولم يحقق منتخب قطر الفوز في المباريات الافتتاحية الثلاثة التي خاضها في كأس آسيا (تعادل وخسارتان)، التي شهدت تتويج 9 منتخبات باللقب، حيث تحمل اليابان الرقم القياسي في التتويج (4)، فيما حصدته 4 منتخبات عربية هي السعودية والكويت والعراق وقطر.