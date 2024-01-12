فيديو - بيتر كراوتش يسخر من البرازيليّين ويدّعي أنّه مخلوق فضائي

قال إنه المخلوق الفضائي الذي تم التقاط صور له في أميركا الجنوبية

قال مهاجم إنجلترا السابق بيتر كراوتش مازحاً، إنه كان المخلوق الفضائي المفترض، الذي تم التقاط صور له في أميركا الجنوبية.

ويوم الأربعاء، زعمت مجموعة من المتنزهين أنهم رصدوا اثنين من "الفضائيين بطول 10 أقدام" يقفان على قمة تل في جزيرة إلها دو ميل البرازيلية.

وانتشرت لقطات الكائنات الفضائية المفترضة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصدت ملايين المشاهدات، ورأى لاعب كرة القدم السابق المعروف بطوله وحركات يديه السريعة، الجانب المضحك حيث قال على منصة إكس "كنا في عطلة عائلية، يرجى احترام خصوصيتنا في هذا الوقت".

وقالت الشاهدة سارة داليت، إنها كانت تتنزه مع أفراد الأسرة عندما صادفوا الشخصيات الغامضة، وأدركت أنه من غير الممكن الوصول إلى قمة التل حيث كان "الفضائيان" الطوال القامة الذين كانا يحركان ذراعيهما بسرعة.

وأشار بعض مستخدمي منصة إكس إلى أوجه التشابه بين حركات "الكائنات الفضائية" و"احتفال رقصة الروبوت" الشهيرة لكراوتش، وخلال الفترة التي قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز، كان الهتاف المفضل لدى المشجعين تجاهه "إنه كبير، إنه أحمر، قدميه تبرز من السرير".