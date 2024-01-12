الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - بيتر كراوتش يسخر من البرازيليّين ويدّعي أنّه مخلوق فضائي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - بيتر كراوتش يسخر من البرازيليّين ويدّعي أنّه مخلوق فضائي
A-
A+

كرة القدم

2024-01-12 | 00:13
فيديو - بيتر كراوتش يسخر من البرازيليّين ويدّعي أنّه مخلوق فضائي

قال إنه المخلوق الفضائي الذي تم التقاط صور له في أميركا الجنوبية

قال مهاجم إنجلترا السابق بيتر كراوتش مازحاً، إنه كان المخلوق الفضائي المفترض، الذي تم التقاط صور له في أميركا الجنوبية.
ويوم الأربعاء، زعمت مجموعة من المتنزهين أنهم رصدوا اثنين من "الفضائيين بطول 10 أقدام" يقفان على قمة تل في جزيرة إلها دو ميل البرازيلية.
وانتشرت لقطات الكائنات الفضائية المفترضة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصدت ملايين المشاهدات، ورأى لاعب كرة القدم السابق المعروف بطوله وحركات يديه السريعة، الجانب المضحك حيث قال على منصة إكس "كنا في عطلة عائلية، يرجى احترام خصوصيتنا في هذا الوقت".
وقالت الشاهدة سارة داليت، إنها كانت تتنزه مع أفراد الأسرة عندما صادفوا الشخصيات الغامضة، وأدركت أنه من غير الممكن الوصول إلى قمة التل حيث كان "الفضائيان" الطوال القامة الذين كانا يحركان ذراعيهما بسرعة.
وأشار بعض مستخدمي منصة إكس إلى أوجه التشابه بين حركات "الكائنات الفضائية" و"احتفال رقصة الروبوت" الشهيرة لكراوتش، وخلال الفترة التي قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز، كان الهتاف المفضل لدى المشجعين تجاهه "إنه كبير، إنه أحمر، قدميه تبرز من السرير".
 

فيديو - بيتر كراوتش يسخر من البرازيليّين ويدّعي أنّه مخلوق فضائي

رياضة

كرة القدم

بيتر كراوتش

الدوري الإنجليزي الممتاز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - منتخب غامبيا ينجو بأعجوبة من الموت في الطائرة
ميسي لا يستطيع الانتظار لمواجهة رونالدو مجدّداً

اقرأ ايضا في كرة القدم

بالفيديو - استقبال حاشد لزوجة ساديو ماني بعد عودتها إلى المدرسة
00:25

بالفيديو - استقبال حاشد لزوجة ساديو ماني بعد عودتها إلى المدرسة

تم الترحيب بحرارة بعائشة تامبا زوجة ساديو ماني الجديدة

00:25

بالفيديو - استقبال حاشد لزوجة ساديو ماني بعد عودتها إلى المدرسة

تم الترحيب بحرارة بعائشة تامبا زوجة ساديو ماني الجديدة

عرّافة تخرج بأغرب التّوقّعات عن الثلاثي ميسي ورونالدو ونيمار
00:23

عرّافة تخرج بأغرب التّوقّعات عن الثلاثي ميسي ورونالدو ونيمار

اجتذبت الكثير من الاهتمام بفضل الدقة في العديد من نبوءاتها

00:23

عرّافة تخرج بأغرب التّوقّعات عن الثلاثي ميسي ورونالدو ونيمار

اجتذبت الكثير من الاهتمام بفضل الدقة في العديد من نبوءاتها

داني ألفيس يطلب المساعدة من نيمار والأخير يلبّي
00:16

داني ألفيس يطلب المساعدة من نيمار والأخير يلبّي

ساعد نيمار زميله السابق ومواطنه داني ألفيس

00:16

داني ألفيس يطلب المساعدة من نيمار والأخير يلبّي

ساعد نيمار زميله السابق ومواطنه داني ألفيس

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024