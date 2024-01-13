المال قبل الولاء ... مبابي بين ريال مدريد وحبّ والدته لليفربول

يبدو أنه من غير المُرجّح أن يحصل نادي ليفربول على خدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي بسعر مقبول، على الرغم من أن والدة اللاعب هي من مشجعات النادي الإنجليزي.وينتهي عقد مبابي، البالغ من العمر 25 عاماً، مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وبات من الممكن أن يبتعد عن النادي الفرنسي مجاناً.وصدرت الكثير من التكهنات بأن اللاعب سينضم إلى ريال مدريد، في عقد مكلف بشكل لا يصدق، حيث زعمت صحيفة التلغراف أن قائد منتخب فرنسا يتوقع راتباً قدره 75 مليون يورو سنوياً بعد الضرائب.ونظراً لأنّ التوقيع سيكون مجانياً، يُزعم أيضا أن اللاعب يرغب بالحصول على مكافآت توقيع كبيرة، ويأمل مشجعو ليفربول في أن يكون لديهم ميزة في السعي وراء مبابي، بسبب ولاء والدته فايزة العماري المزعوم "للريدز".ولكن، يبدو أن تعليقات السيدة الأخيرة قد تردعهم، إذ زعمت أنها لم تشعر بالذنب ولا بالعار حيال أخذ الكثير من المال من باريس سان جيرمان عند تجديد عقد مبابي في عام 2022.وبالتالي، يبدو أن ممثلي مبابي هم مفاوضون لا يرحمون، ومن غير المرجح أن يمنحوا ليفربول صفقة سهلة من حيث مطالب الأجور والمكافآت،