الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

المال قبل الولاء ... مبابي بين ريال مدريد وحبّ والدته لليفربول

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
المال قبل الولاء ... مبابي بين ريال مدريد وحبّ والدته لليفربول
A-
A+

كرة القدم

2024-01-13 | 01:32
المال قبل الولاء ... مبابي بين ريال مدريد وحبّ والدته لليفربول

والدة اللاعب هي من مشجعات النادي الإنجليزي

يبدو أنه من غير المُرجّح أن يحصل نادي ليفربول على خدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي بسعر مقبول، على الرغم من أن والدة اللاعب هي من مشجعات النادي الإنجليزي.
وينتهي عقد مبابي، البالغ من العمر 25 عاماً، مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وبات من الممكن أن يبتعد عن النادي الفرنسي مجاناً.
وصدرت الكثير من التكهنات بأن اللاعب سينضم إلى ريال مدريد، في عقد مكلف بشكل لا يصدق، حيث زعمت صحيفة التلغراف أن قائد منتخب فرنسا يتوقع راتباً قدره 75 مليون يورو سنوياً بعد الضرائب.
ونظراً لأنّ التوقيع سيكون مجانياً، يُزعم أيضا أن اللاعب يرغب بالحصول على مكافآت توقيع كبيرة، ويأمل مشجعو ليفربول في أن يكون لديهم ميزة في السعي وراء مبابي، بسبب ولاء والدته فايزة العماري المزعوم "للريدز".
ولكن، يبدو أن تعليقات السيدة الأخيرة قد تردعهم، إذ زعمت أنها لم تشعر بالذنب ولا بالعار حيال أخذ الكثير من المال من باريس سان جيرمان عند تجديد عقد مبابي في عام 2022.
وبالتالي، يبدو أن ممثلي مبابي هم مفاوضون لا يرحمون، ومن غير المرجح أن يمنحوا ليفربول صفقة سهلة من حيث مطالب الأجور والمكافآت، 
 
المال قبل الولاء ... مبابي بين ريال مدريد وحبّ والدته لليفربول

رياضة

كرة القدم

ليفربول

كيليان مبابي

باريس سان جيرمان

ريال مدريد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إليكم أسباب الانفصال الغربية بين كايل ووكر وزوجته
رئيس نادي نابولي يعاقب لاعبيه باحتجازهم

اقرأ ايضا في كرة القدم

أسطورة البرازيل مُصاب بسرطان الغدد اللمفاوية
01:50

أسطورة البرازيل مُصاب بسرطان الغدد اللمفاوية

قاد البرازيل للفوز بكأس العالم في العام 1994

01:50

أسطورة البرازيل مُصاب بسرطان الغدد اللمفاوية

قاد البرازيل للفوز بكأس العالم في العام 1994

إليكم أسباب الانفصال الغربية بين كايل ووكر وزوجته
01:34

إليكم أسباب الانفصال الغربية بين كايل ووكر وزوجته

أعلنت أنها انفصلت عن نجم إنجلترا ومانشستر سيتي

01:34

إليكم أسباب الانفصال الغربية بين كايل ووكر وزوجته

أعلنت أنها انفصلت عن نجم إنجلترا ومانشستر سيتي

رئيس نادي نابولي يعاقب لاعبيه باحتجازهم
01:31

رئيس نادي نابولي يعاقب لاعبيه باحتجازهم

قدّم حامل اللقب دفاعاً فاتراً عن لقبه كبطل للدوري الايطالي

01:31

رئيس نادي نابولي يعاقب لاعبيه باحتجازهم

قدّم حامل اللقب دفاعاً فاتراً عن لقبه كبطل للدوري الايطالي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024