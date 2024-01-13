إليكم أسباب الانفصال الغربية بين كايل ووكر وزوجته

تخلّت زوجة كايل ووكر عنه بعد أن واجهته بأنه أنجب طفلًا من عارضة أزياء، وأعلنت آني كيلنر، في بيان على انستغرام، أنها انفصلت عن نجم إنجلترا ومانشستر سيتي.وأكدت كيلنر أنها "قررت قضاء بعض الوقت بعيدا عن كايل بعد "سنوات من الزواج وثلاثة أطفال رائعين معا"، وقد انتقل مدافع توتنهام السابق من قصر العائلة الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليون جنيه إسترليني في شيشاير.وتردد أن الانفصال حصل بسبب انجاب ووكر لطفل ثانٍ آخر من عارضة الأزياء لورين جودمان، بعد الاول، كايرو، البالغ ثلاث سنوات، من علاقة قصيرة أثناء انفصاله الاول عن آني.ويقال إن آني كيلنر وضعت خططاً للطلاق، واعتمدت على كولين روني، زوجة واين، للحصول على الدعم، والتعاقد مع المحامي بول لونت، الذي عمل الاخيرة في معركة التشهير "واجاثا كريستي" ضد ريبيكا فاردي، زوجة زميل جيمي، واين السابق في منتخب إنجلترا.وفي منشورها على انستغرام، كتبت آني "أنشر هذا ردا على استفسارات وسائل الإعلام الأخيرة المتزايدة حول زواجي من كايل وفي محاولة لحماية عائلتي من الأضواء الإعلامية، نعم .. للأسف، بعد سنوات عديدة من الزواج وثلاثة أطفال، قررت أن آخذ بعض الوقت بعيدا عن كايل".