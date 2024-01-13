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‎استقبال حاشد لمنتخب لبنان في "إكسبو الدوحة"

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‎استقبال حاشد لمنتخب لبنان في &quot;إكسبو الدوحة&quot;
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كرة القدم

2024-01-13 | 15:19
‎استقبال حاشد لمنتخب لبنان في "إكسبو الدوحة"

كان على رأس مستقبليه وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس

‎لقي منتخب لبنان استقبالاً حاشداً خلال زيارةٍ قام بها الى الجناح اللبناني في "إكسبو الدوحة" حيث كان على رأس مستقبليه وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، اضافةً الى المفوّضَين في الجناح اللبناني، مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، ومدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود.
 

‎الزيارة التي كانت السفارة اللبنانية قد حدّدت موعدها ودعت اليها قبل انطلاق نهائيات كآس اسيا، لقيت تجاوباً كبيراً من أبناء الجالية اللبنانية في العاصمة القطرية الدوحة الذين احتشدوا ليهتفوا تشجيعاً للمنتخب ودعماً له، مؤكدين انهم خلفه أيّاً كانت النتائج المحققة في الاستحقاق الآسيوي الذي يشارك فيه بين افضل ٢٤ منتخباً في اكبر قارات العالم.
 

‎وجال المنتخب برفقة المنظّمين وافراد من السفارة على بعض أروقة الـ "إكسبو"، قبل وصولهم الى الجناح اللبناني حيث بدا الوزير كلاس متأثراً جداً بحضور اللاعبين واللبنانيين كباراً وصغاراً، مبدياً فخره بما قام به أبناء بلده في قطر والبلدان العربية الأخرى "لكن من الطبيعي ان اتأثر كأبٍ ومواطن ومسؤول بوجود كل هؤلاء اللبنانيين هنا لأنني اعتبر ان مكانهم الحقيقي هو في الداخل اللبناني وليس في الاغتراب". وأضاف "هناك اجيال ولدت هنا ولا تعرف لبنان جيّداً لكن لا يجب ان يكونوا مضطرين ليكونوا هنا او في أي مكانٍ آخر في العالم".
 

‎وعلّق على وجود المنتخب في الـ "إكسبو" الذي تابع مباراته الافتتاحية امام قطر في ملعب لوسيل "منتخب لبنان هو كل لبنان بساسته وبتاريخه وكل ولد واهاليهم، العصبية والانتماء تتظهر اليوم حبّاً بالرياضة من خارج الطائفية والسياسة. الرياضة والعلاقات الإنسانية هي فوق كل اعتبار، وما حصل في هذه الزيارة هو عمل مقدّر جداً".
‎وفي ختام الجولة، قدّمت مجموعة من الأطفال كأساً تذكارية الى المنتخب استلمها القائد حسن معتوق، قبل ان يلتقط الجمهور الصور مع اللاعبين ويحصلوا على تواقيعهم وسط اجواءٍ استثنائية اختلطت بالهتافات الوطنية الداعمة لـ "رجال الأرز".
 
 
 
 
 
‎استقبال حاشد لمنتخب لبنان في "إكسبو الدوحة"

رياضة

كرة القدم

منتخب لبنان

إكسبو الدوحة

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