‎استقبال حاشد لمنتخب لبنان في "إكسبو الدوحة"

كان على رأس مستقبليه وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس

‎لقي منتخب لبنان استقبالاً حاشداً خلال زيارةٍ قام بها الى الجناح اللبناني في "إكسبو الدوحة" حيث كان على رأس مستقبليه وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، اضافةً الى المفوّضَين في الجناح اللبناني، مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، ومدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود.



‎الزيارة التي كانت السفارة اللبنانية قد حدّدت موعدها ودعت اليها قبل انطلاق نهائيات كآس اسيا، لقيت تجاوباً كبيراً من أبناء الجالية اللبنانية في العاصمة القطرية الدوحة الذين احتشدوا ليهتفوا تشجيعاً للمنتخب ودعماً له، مؤكدين انهم خلفه أيّاً كانت النتائج المحققة في الاستحقاق الآسيوي الذي يشارك فيه بين افضل ٢٤ منتخباً في اكبر قارات العالم. ‎الزيارة التي كانت السفارة اللبنانية قد حدّدت موعدها ودعت اليها قبل انطلاق نهائيات كآس اسيا، لقيت تجاوباً كبيراً من أبناء الجالية اللبنانية في العاصمة القطرية الدوحة الذين احتشدوا ليهتفوا تشجيعاً للمنتخب ودعماً له، مؤكدين انهم خلفه أيّاً كانت النتائج المحققة في الاستحقاق الآسيوي الذي يشارك فيه بين افضل ٢٤ منتخباً في اكبر قارات العالم.



‎وجال المنتخب برفقة المنظّمين وافراد من السفارة على بعض أروقة الـ "إكسبو"، قبل وصولهم الى الجناح اللبناني حيث بدا الوزير كلاس متأثراً جداً بحضور اللاعبين واللبنانيين كباراً وصغاراً، مبدياً فخره بما قام به أبناء بلده في قطر والبلدان العربية الأخرى "لكن من الطبيعي ان اتأثر كأبٍ ومواطن ومسؤول بوجود كل هؤلاء اللبنانيين هنا لأنني اعتبر ان مكانهم الحقيقي هو في الداخل اللبناني وليس في الاغتراب". وأضاف "هناك اجيال ولدت هنا ولا تعرف لبنان جيّداً لكن لا يجب ان يكونوا مضطرين ليكونوا هنا او في أي مكانٍ آخر في العالم". ‎وجال المنتخب برفقة المنظّمين وافراد من السفارة على بعض أروقة الـ "إكسبو"، قبل وصولهم الى الجناح اللبناني حيث بدا الوزير كلاس متأثراً جداً بحضور اللاعبين واللبنانيين كباراً وصغاراً، مبدياً فخره بما قام به أبناء بلده في قطر والبلدان العربية الأخرى "لكن من الطبيعي ان اتأثر كأبٍ ومواطن ومسؤول بوجود كل هؤلاء اللبنانيين هنا لأنني اعتبر ان مكانهم الحقيقي هو في الداخل اللبناني وليس في الاغتراب". وأضاف "هناك اجيال ولدت هنا ولا تعرف لبنان جيّداً لكن لا يجب ان يكونوا مضطرين ليكونوا هنا او في أي مكانٍ آخر في العالم".