تشابي ألونزو يواصل قيادة باير ليفركوزن الى المجد

حسم باير ليفركوزن انتصاره على مُضيفه أوجسبورج

بهدف للأرجنتيني ايزكويل بالاسيوس، حسم باير ليفركوزن انتصاره على مُضيفه أوجسبورج، في المباراة التي جمعتهما على إمبولس آرينا، ضمن الجولة 17 من الدوري الالماني.

اللافت في الأمر أن الانتصار هو الثالث والعشرين لباير ليفركوزن في 26 مباراة هذا الموسم بقيادة المدرب الالماني تشابي ألونزو، مقابل ثلاث تعادلات فقط، ومن دون أي هزيمة، وقد سجّل الفريق 82 هدفاً، بمعدل كبير هو 2.8 هدف في المباراة الواحدة.

ويتصدر باير ليفركوزن الدوري الالماني برصيد 45 نقطة، بفرق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ، وللأير مباراة واحدة مؤجلة، كما تأهل الى ربع نهائي كأس المانيا لمواجهة شتوتغارت.



