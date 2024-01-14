فيديو - كريستيانو رونالدو يُدرّب نجله على تنفيذ الركلات الحُرّة

لعب بالفعل لأكاديميات ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد والنصر

على الرغم من سنّه، لا يبدو على كريستيانو رونالدو أي علامات على التباطؤ، حيث أظهر لابنه كريستيانو جونيور كيفية تسجيل الركلة الحرة المثالية.

وعلى خطى والده، سجل كريستيانو جونيور الكرة من ركلة حرة مثالية في التدريب مع والده، الذي عاد وكرر ذلك، ليحتفل مهاجم النصر بطريقته الأيقونية "SIU".

ويصرّ رونالدو على متابعة تطور ابنه، وهو يحرص على أن يتدرب رونالدو جونيور، البالغ من العمر الآن 13 عاماً، في أفضل الأكاديميات، وقد لعب بالفعل لأكاديميات ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد والنصر.

وأنهى كريستيانو رونالدو عام 2023 كأفضل هدّاف في العالم، برصيد 54 هدفاً، متقدماً بهدفين على هاري كين وكيليان مبابي، وهو تميّز بأسلوبه الفريد في الركلات الحرة خلال فترة وجوده مع مانشستر يونايتد، واستمر في تسجيل العديد منها طوال مسيرته.