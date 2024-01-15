رادولوفيتش تابع المنتخب الصيني على المُدرج وحدد التغييرات

من على مُدرج استاد عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل، قام المدرب المونتنيغري ميودراغ رادولوفيتش ومدير المنتخب الوطني رشيد نصّار بمتابعة مباراة الصين وطاجكستان التي انتهت الى التعادل السلبي، ضمن المجموعة الاولى من كأس أمم آسيا الجارية في دولة قطر.وبناء على المشاهدات، فقد أعدّ "رادو" دراسته للمباراة المصيرية المقبلة التي تجمع منتخب لبنان مع الصين ظهر الاحد المقبل، مُركزاً على نقاط القوة والضعف لديه.ووفق ما توفر للجديد، فإن تشكيلة منتخب لبنان لهذه المباراة سوف تشهد بعض التغييرات التي سوف تطال الخطوط الثلاثة لمعالجة الثغرات التي شهدها في الخسارة امام منتخب قطر (0-3) وقد يصل عدد هذه التغييرات الى اربعة.