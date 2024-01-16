مدرّب الهلال ينتقد نيمار: أولويّته ليست كرة القدم

لا يزال نيمار جونيور مصاباً، بعد تعرّضه لتمزق في الأربطة، وقد تصدّر عناوين الصحف خارج الملعب أكثر منها داخله في الآونة الأخيرة، حين شوهد يعاني من زيادة الوزن، خلال رحلته الأخيرة على متن سفينة سياحية.وقارن خورخي خيسوس، مدرب الهلال، شغف نيمار بشغف رونالدو، فأشار إلى أنّ النجم البرتغالي يجعل كرة القدم أولويته "كريستيانو لديه شغف أكبر بكرة القدم، وبالتالي يضعها كأولوية، نيمار لديه شغف أكبر بأشياء أخرى ويضع تلك الأشياء الأخرى، وهي حياته الخاصة، في المقدمة، لكنه كلاعب رائع، وكرجل قضيت شهراً ونصف الشهر معه، فاجأني بشكل إيجابي في كل شيء".وأدت إصابة نيمار إلى تعقيد الأمور بالنسبة لخورخي جيسوس، وهو أمر لم يخجل من الاعتراف به حين قال "بادئ ذي بدء، لم يحالفني الحظ على الإطلاق، لماذا؟، لم أعمل مع نيمار من قبل، عملنا لمدة شهر ونصف لا أكثر، إنه شيء خارج عن المألوف، وهكذا فقدنا الجودة، على الأقل هجومياً .. إنه لاعب لطيف للغاية ومتفهم".