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ما قصة العلاقة بين جود بيلينجهام والمطربة الشهيرة؟

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ما قصة العلاقة بين جود بيلينجهام والمطربة الشهيرة؟
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كرة القدم

2024-01-15 | 04:38
ما قصة العلاقة بين جود بيلينجهام والمطربة الشهيرة؟

كان جود بيلينجهام "يتبادل الرسائل" مع مغنية شهيرة

كان لاعب كرة القدم الإنجليزي جود بيلينجهام "يتبادل الرسائل" مع مغنية شهيرة، بعد أن التقى الاثنان على تطبيق المواعدة الشهير Raya.
وكان لاعب خط وسط ريال مدريد يبدي إعجابه بلقطات تخص نجمة الموسيقى الصاعدة، رمارني ، على انستغرام لعدة أشهر، حيث يعتقد أن قصة حب تزدهر بين البريطانييّ المولد.
ومن المعروف أن رمارني إليس، البالغة من العمر 26 عاماً، والتي نشأت في بلدة بيلينجهام، كانت على علاقة مع الملاكم السابق فلويد مايويذر، والتقت به حين كانت في سنّ التاسعة عشر، بعد أن دفعت 600 جنيه إسترليني مقابل تذكرة للشخصيات المهمة في إحدى جولات انتصاره في المملكة المتحدة.
حينها، قام مايويذر، بنقلها هي وشقيقتها ريليسا ريكيتس إلى أميركا، على متن طائرته الخاصة لقضاء عطلة العمر.
وعن علاقتها بلاعب ريال مدريد، قال مصدر لصحيفة ذا صن "يعتقد جود أن رمارني مذهلة، إنها بالضبط ما يتمناه، إنها تشعر بالإطراء من الاهتمام ومتحمسة لمعرفة أين يمكن أن تصل بهما العلاقة، وجود هو أحد أهم لاعبي كرة القدم على هذا الكوكب، إنه مقيم في إسبانيا وهي في المملكة المتحدة، لكن هناك الكثير من الرومانسية بينهما".
وكان لاعب خط وسط ريال مدريد الذي تبلغ قيمته 113 مليون جنيه إسترليني على علاقة مع العارضة أسانتوا شيتي، وبحسب ما ورد بدأ الثنائي بالمواعدة في عام 2022 ، لكنهما انفصلا العام الماضي.
 
ما قصة العلاقة بين جود بيلينجهام والمطربة الشهيرة؟

رياضة

كرة القدم

جود بيلينجهام

ريال مدريد

رمارني إليس

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