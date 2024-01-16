كايل ووكر لم يخجل بخيانة زوجته .. زملاؤه كانوا يعلمون !!

يبدو أن علاقة كايل ووكر مع عارضة الأزياء لم تكن سريّة

يبدو أن علاقة كايل ووكر مع عارضة الأزياء لورين جودمان لم تكن سريّة، بل كانت "معروفة" من قبل زملائه في منتخب إنجلترا.

وعاش ظهير مانشستر سيتي حياة مزدوجة، حيث أنجب سرّاً طفلاً ثانياً من لورين، خلف ظهر زوجته آني كيلنر بعد ابنهما الأوّل كايرو، الذي ولد خلال فترة انفصال قصيرة عن زوجته.

وانكشف ووكر حين صدر عن لورين تلميحات إلى أنه أب لابنة ولدت الصيف الماضي، فأصدر اللاعب اعتذاراً لآني، التي أنجب منها ثلاثة أبناء، والتي "قررت قضاء بعض الوقت" بعيداً عن زوجها.

وبينما أبقى ووكر علاقته مع لورين طي الكتمان عن زوجته، يُزعم أنه لم يخف ذلك عن زملائه في منتخب إنجلترا، وفقاً لعشيقته، التي قالت لصحيفة ذا صن "لم أكن سراً بالنسبة لزملائه في منتخب إنجلترا، كانوا يرونه يحدثني عبر الفيديو على الهاتف، وفي إحدى المكالمات وعد بإحضار كرة القدم لكايرو من كأس العالم، وقد فعل ذلك".

وأضافت "طقم مانشستر سيتي الأزرق الذي يرتديه ابني مع كلمة بابا على ظهره تم شراؤه من قبل كايل أيضاً".



