إليكم خطة برشلونة لضم الموهبة السويدية

بسبب الازمة الاقتصادية، يواجه برشلونة مشكلة في تأمين صفقات المراهقين الموهوبين الذين حددهم كلاعبين محتملين، لكنه حصل على دفعة كبيرة في محاولته التعاقد مع السويدي لوكاس بيرجفال، اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً، والمطلوب في العديد من الأندية الكبرى في أوروبا.وعلى الرغم من ذلك، يمكن لبرشلونة أن يكون متفائلًا بشأن فرصه بضم اللاعب، حيث ذكرت موندو ديبورتيفو أن برشلونة سيزيد عرضه لبيرجفال، دون ان يصل الى 10 ملايين يورو قدمها أينتراخت فرانكفورت الالماني، علماً أن إنتر ميلان وأودينيزي ومانشستر يونايتد يريدون اللاعب.ويعتزم البلاوجرانا زيادة عرضهم لبيرجفال، وفق خطة تقوم على تقديم عرض يقترب من 10 ملايين يورو، تشمل المتغيرات، مستفيداً من العامل الرئيسي، وهو أن بيرجفال نفسه أخبر ناديه يورغوردينس بوضوح أنه يفضل الانضمام إلى برشلونة.