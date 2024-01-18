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منافسة مشتعلة بين برشلونة وأتليتيكو مدريد

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منافسة مشتعلة بين برشلونة وأتليتيكو مدريد
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كرة القدم

2024-01-18 | 02:34
منافسة مشتعلة بين برشلونة وأتليتيكو مدريد

ارتبط برشلونة وأتلتيكو مدريد بعدد من اللاعبين على مدار الأشهر الماضية

ارتبط برشلونة وأتلتيكو مدريد بعدد من اللاعبين على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية، حيث يسعى كلاهما بشدة للتعاقد مع لاعب خط وسط دفاعي، وآخر من يناسبهما معاً هو كالفن فيليبس من مانشستر سيتي.
ولم يحصل اللاعب الإنجليزي الدولي البالغ من العمر 28 عاماً على وقت اللعب الذي يريده في السيتي، ويسعى إلى الاستفادة من سوق الانتقالات الشتوية، من أجل الحفاظ على مكانه في تشكيلة إنجلترا لبطولة أوروبا هذا الصيف.
وقد تم ربط اللاعب على سبيل الإعارة بنيوكاسل يونايتد ويوفنتوس وكريستال بالاس ووست هام، وتقول التلغراف إن برشلونة وأتلتيكو مهتمان، مع تحديد قرار بشأن مستقبله الأسبوع المقبل، وتتحدث الصحف عن أن بقائه في إنجلترا قد يكون أفضل لفرصه في السفر إلى ألمانيا والمشاركة في اليورو.
وصرح كلا الناديين صراحة أنه من دون دخل، لن يتمكنا من التعاقد مع أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية، في حين ينتظر أتلتيكو مدريد معرفة ما إذا كانت الصفقة ستؤتي ثمارها، لانتقال أنخيل كوريا إلى المملكة العربية السعودية، ما سيمنحه بعض النقود للاستثمار.
 
منافسة مشتعلة بين برشلونة وأتليتيكو مدريد

رياضة

كرة القدم

برشلونة

أتلتيكو مدريد

كالفن فيليبس

مانشستر سيتي

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