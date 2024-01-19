فيديو - تأهل مُذهل لأتلتيكو مدريد واستقبال عنصريّ لفينيسيوس

اشعال النيران خارج الملعب وهتافات عنصرية استقبلت فينيسيوس

كانت طريقة تأهل أتلتيكو مدريد الى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا مذهلة بعد فوزه المثير (4-2) على ريال مدريد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

فقد انتهى الوقت الاصلي بالتعادل (2-2) بعد سجّل صامويل لينو (39) وألفارو موراتا (57) للأتلتي ويان أوبلاك (هدف عكسي - 45) وخوسيلو (82) للريال.

وبعد التمديد، وقّع الفرنسي أنطوان جريزمان (100) والارجنتيني ريكلمي (119) على هدفيّ الفوز لاتلتيكو مدريد، ما أخرج حامل اللقب من كأس الملك.

اللافت، كان الاحداث التي سبقت المباراة، من اشعال النيران خارج الملعب والهتافات العنصرية التي استقبلت فينيسيوس جونيور، اللاعب البرازيلي في ريال مدريد.