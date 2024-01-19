زيارة انتر ميامي وليونيل ميسي تُشعل السلفادور

يستعد إنتر ميامي الاميركي لجولته التحضيرية للموسم الجديد، حيث من المقرر أن يسافر إلى السلفادور لخوض مباراة ودية ضد منتخبها الوطني في ملعب كوسكاتلان في سان سلفادور، في 19 كانون الثاني - يناير.وستكون هذه المباراة الأولى للفريق في العام 2024، ويبدو الترقب في السلفادور واضحاً، بالنظر إلى الفرصة النادرة لمشاهدة فريق مرصع بالنجوم، حيث ارتفعت التوقعات في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، وولّدت المباراة ضد المنتخب السلفادوري اهتماماً كبيراً.وزاد وجود ليونيل ميسي، الذي يعتبره الكثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم وحامل لقب كأس العالم مع الأرجنتين، من الإثارة، حيث تم الإعلان عن بيع جميع تذاكر المباراة.ولأهمية هذه المناسبة، يخضع استاد كوسكاتلان لأول عملية تجديد له على الإطلاق، بما في ذلك تحسينات مثل آلية وصول المشاة اليه، والكاميرات الأمنية، وغرف الملابس والإضاءة وسواها.وقبل المباراة بأيام معدودة، انتشر مقطع فيديو الصدر يظهر فتاة سلفادورية حصلت على تذكرة لحضور المباراة، فانفجرت في البكاء، معربة عن امتنانها تجاه امرأة يفترض أنها عمتها، ويؤكد رد الفعل العاطفي هذا على التأثير الهائل لميسي على الجمهور والمجتمع المحلي.