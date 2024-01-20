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مبابي .. أنا أستحق ما أكسبه فلم أسرقه من أحد

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مبابي .. أنا أستحق ما أكسبه فلم أسرقه من أحد
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كرة القدم

2024-01-20 | 01:15
مبابي .. أنا أستحق ما أكسبه فلم أسرقه من أحد

مبابي : هذه هي الطريقة التي يعمل بها العالم

أعلن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان وفرنسا، بحزم أنه يستحق الأموال التي ينالها، قائلاً "هذه هي الطريقة التي يعمل بها العالم"، وتحدّث النجم الفرنسي عن عدّة مواضيع ولكن بشكل خاص عن مقدار الأموال التي يطلبها مقابل خدماته كواحد من أفضل المهاجمين في كرة القدم العالمية.
وحول دخله السنوي، لم ينكر أنه يكسب حوالي 108 ملايين يورو سنوياً، وقال مبابي "الحقيقة هي أنني لا أعرف بالضبط كم أكسب، عندما كان عمري 12 عاماً، اعتقدت أن هناك الكثير من المال في كرة القدم، وأنا أستحق ما أكسبه، لم أسرقه من أحد، فهذه هي الطريقة التي يعمل بها العالم".
وتؤيّد والدته، فايزة العماري، هذه الفكرة إلى جانب دلفين فيرهايدن، محامية "عشيرة" مبابي، فهما تصران على أنه لا ينبغي أن يندموا على مقدار المال الذي يمكن أن يكسبه مبابي، إذ قالت والدته "لا ذنب ولا عار، إذا كان بإمكاننا قبول 10 مليارات، لكنا فعلنا ذلك لأن النظام هو الذي يريد ذلك".
كما ناقش مبابي رغبته في تكوين أسرة، والمعارك ضد العنصرية، وخيبة الأمل الرهيبة في نهائي كأس العالم 2022 ضد الأرجنتين ورغبته في المنافسة في أولمبياد 2024 وعلاقته بوالديه، إذ كشف عن الطريقة التي يفضل بها الحياة اليومية.
وقال مبابي "ان أذهب لتناول وجبة هادئة في براسيري، وأخرج مع الأصدقاء، وأحتفل متخفياً، دون أن يراني أحد، وفي صباح اليوم التالي، أتناول وجبة فطور وغداء لطيفة في الشمس على شرفة، أنا معجب بالأشياء البسيطة في الحياة".
 
مبابي .. أنا أستحق ما أكسبه فلم أسرقه من أحد

رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

باريس سان جيرمان

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