فيديو - رباعي برشلونة يُمتع في السلفادور واستقبال خرافيّ لميسي

بدأ إنتر ميامي الاميركي جولته التحضيرية للموسم الجديد

بدأ إنتر ميامي الاميركي جولته التحضيرية للموسم الجديد، واستهلها من السلفادور، حيث خاص مباراة ودية، انتهت الى التعادل السلبي مع منتخبها الوطني في ملعب كوسكاتلان في سان سلفادور.

وسبق المباراة ولأسابيع، ضجة غير مسبوقة بسبب النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، حيث رحب به الآلاف من المشجعين المحليين، الذين ارتدى الكثير منهم قمصانه، وتم بيع البطاقات في المُدرّجات بالكامل.

وكان من أبرز أحداث الأمسية، نزول الأسطورة السلفادوري خورخي ألبرتو "إل ماجيكو" غونزاليس، الذي وصفه دييجو أرماندو مارادونا بأنه أحد أفضل اللاعبين الذين رآهم على الإطلاق، إلى الملعب لأداء ضربة البداية، وساد الضجيج عندما جاء ميسي لتحيته.

وبدأ ميسي المباراة مع زملائه السابقين في برشلونة لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا الذين لعبوا 45 دقيقة كاملة، حيث قدموا فاصلاً رائعاً كاد ينتهي الى هدف (الفيديو).

وفي بداية الشوط الثاني، أشرك مدرب إنتر ميامي جيراردو "تاتا" مارتينو البدلاء فاكوندو فارياس وليوناردو كامبانا وكريس ماكفي وديفيد روي ، ليحلوا محل ميسي وسواريز وبوسكيتس وألبا.