يورجن كلوب يدعو إريكسون لتولّي قيادة ليفربول ليوم واحد !!

عندما قيل للالماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الانجليزي، أن نظيره المدرب السويدي الشهير سفن جوران إريكسون، المصاب بسرطان البنكرياس، كان يحلم دائماً بأن يكون مدرباً للريدز، ردّ بطريقة مفاجئة.قال كلوب "إنه مرّحب به للغاية للمجيء إلى هنا، ويمكنه الجلوس في مقعدي، في مكتبي، والقيام بعملي ليوم واحد إذا أراد .. يمكنه أن يأتي ويقضي بضع ساعات رائعة وأنا متأكد".ويبلغ إريكسون الخامسة والسبعين في الخامس من شباط - فبراير المقبل، وسجله حافل بالانجازات، حيث أحرز ثلاثة ألقاب مع غوتبورغ السويدي، وخمسة مع بنفيكا البرتغالي، وواحد مع كل من روما وسامبدوريا الايطاليين، وسبعة مع لاتسيو الايطالي بينها كأس كؤوس أوروبا وكأس السوبر الاوروبي.