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فيديو - لاعب بورتوريكي ينضم قريباً الى ريال مدريد

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فيديو - لاعب بورتوريكي ينضم قريباً الى ريال مدريد
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كرة القدم

2024-01-20 | 05:15
فيديو - لاعب بورتوريكي ينضم قريباً الى ريال مدريد

لفت الأنظار في الدرجة الثالثة مؤخرا

لفت جيريمي دي ليون، جناح "كاستيلون"، البالغ من العمر 19 عاما، الأنظار في الدرجة الثالثة مؤخرا، ومع انتهاء عقده في نهاية الموسم، أبدت العديد من الأندية الكبيرة اهتماما به، بينها فياريال وفالنسيا، لكن يقال بأن اللاعب مصر على الذهاب إلى ريال مدريد.
ومن المرجح أن يشارك دي ليون في ريال مدريد كاستيا تحت قيادة راؤول جونزاليس، وهو يتمتع بالسرعة والموهبة والخبرة في الدوري. 
وبعد إدواردو أوردونيز، سيكون دي ليون ثاني لاعب بورتوريكي يلعب لريال مدريد، لكن يجب تقليص التوقعات بالنسبة إليه، لأنه ليس لاعبا أساسيا مضمونا لكاستيون حاليا، لكن مركزه كجناح يعتبر سمة ستفتح الأبواب أمامه في النادي المدريدي.
 
 

فيديو - لاعب بورتوريكي ينضم قريباً الى ريال مدريد

رياضة

كرة القدم

جيريمي دي ليون

كاستيلون

فياريال

فالنسيا

ريال مدريد

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