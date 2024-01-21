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فيراري ضمن تشكيلة رونالدو بقيمة 500 ألف

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فيراري ضمن تشكيلة رونالدو بقيمة 500 ألف
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كرة القدم

2024-01-21 | 01:06
فيراري ضمن تشكيلة رونالدو بقيمة 500 ألف

صاحب مجموعة مذهلة من السيارات

من المعروف أن كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، هو صاحب مجموعة مذهلة من السيارات يعتقد أن قيمتها تصل تقريباً إلى 17 مليون جنيه إسترليني، وقد أضاف سيارة خارقة أخرى إليها بعد أن دفع خمسمائة ألف جنيه إسترليني.
وبعد أن شرب رونالدو نخب عامه الأول الكامل في دوري المحترفين السعودي، أضاف سيارة جديدة إلى مجموعته الرائعة، وانتقل النجم البرتغالي إلى انستغرام لمشاركة صورة الفيراري بوروسانج الرياضية المتعددة الاستخدامات ذات اللون الأزرق الداكن.
واكتملت اللقطة بارتداء أسطورة مانشستر يونايتد بدلة رياضية من غوتشي، ليسارع العديد من متابعيه البالغ عددهم 617 مليوناً إلى التعليق، علماً أنها ليست الاغلى في تشكيلته، بل النسخة المحدودة من Bugatti Centodeici، بقيمة وصلت الى 8.5 مليون جنيه إسترليني.

فيراري ضمن تشكيلة رونالدو بقيمة 500 ألف

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

النصر السعودي

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