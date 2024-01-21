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ريال مدريد وبرشلونة ليسا الأعلى انتاجية من المواهب في العالم

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ريال مدريد وبرشلونة ليسا الأعلى انتاجية من المواهب في العالم
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كرة القدم

2024-01-21 | 01:13
ريال مدريد وبرشلونة ليسا الأعلى انتاجية من المواهب في العالم

يفخر كل من ريال مدريد وبرشلونة بأنظمة أكاديميتهما

يفخر كل من ريال مدريد وبرشلونة بأنظمة أكاديميتهما، على الرغم من أن البلاوجرانا يحبون الادعاء بأن لا ماسيا أكثر إنتاجية من لا فابريكا. 
ولكن من حيث الموارد المالية، ليس هذا هو الحال، إذ أصدرت CIES دراسة، توضح بالتفصيل الأندية التي تجني أكبر قدر من المال من بيع لاعبي الأكاديمية على مدار العقد الماضي. 
ويتصدر بنفيكا البرتغالي الطريق بقيمة قدرها 516 مليون يورو، ويحتل أياكس المركز الثاني بمبلغ 376 مليون يورو، ويكمل أولمبيك ليون منصة التتويج خلفهما بمبلغ 370 مليون يورو.
ويحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 364 مليون يورو من بيع 28 لاعبا من الأكاديمية، متقدما بفرق 175 مليون يورو على برشلونة، الذي باع العدد نفسه من اللاعبين مقابل 189 مليون يورو. 
ويحتل برشلونة المرتبة 22 في قائمة أفضل 100 نادي، بينما يتخلف أتلتيكو مدريد بفرق ضئيل في المركز 24 باعتباره ثاني أكثر الاندية الإسبانية ربحيّة، خلف لوس بلانكوس بـ9 ملايين يورو فقط.
ويأتي تشيلسي في المركز الخامس، برصيد 347 مليون يورو، ويكمل كل من موناكو وسبورتينغ ومانشستر يونايتد وتوتنهام وأرسنال لائحة أفضل 10، فيما يدخل من خارج أوروبا، على انه الأكثر تحقيقاً للأموال، كل من فلامنجو البرازيلي (13) وريفر بلايت الارجنتيني (14).
بالطبع، سيشير برشلونة إلى أن الهدف من الأكاديمية ليس بالضرورة تحقيق ربح، إذ لطالما احتفظ النادي بلاعبيه وشكلوا أساس تشكيلته، مثل أليخاندرو بالدي، إيناكي بينا، غافي، فيرمين لوبيز ولامين يامال وأحدث مواهب ريال مدريد في الفريق الأول هما ناتشو فرنانديز ولوكاس فاسكيز.

ريال مدريد وبرشلونة ليسا الأعلى انتاجية من المواهب في العالم

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

برشلونة

لا ماسيا

لا فابريكا

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