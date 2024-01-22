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فيديو - كريستيانو رونالدو جونيور .. الولد سرُّ أبيه

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فيديو - كريستيانو رونالدو جونيور .. الولد سرُّ أبيه
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كرة القدم

2024-01-22 | 00:08
فيديو - كريستيانو رونالدو جونيور .. الولد سرُّ أبيه

يواصل كريستيانو رونالدو جونيور مساعيه للإثبات بأنه يسير على خطى والده

بعد هدفه الأخير مع فريق أكاديمية النصر السعودي، يواصل كريستيانو رونالدو جونيور مساعيه للإثبات بأنه يسير على خطى والده.
وأجرى الحساب الرسمي للفريق على منصة إكس، مقارنة بين أحد أهداف كريستيانو رونالدو الأخيرة ورأسية ابنه.
وتبين أنّ الابن يحمل تشابهاً مذهلاً مع أسلوب والده، الذي اشتهر طوال مسيرته بامتلاكه واحدة من أفضل القفزات في كرة القدم.
وأظهرت لقطة الفيديو رونالدو جونيور وهو يرتقي في الهواء، ويودع الكرة في الزاوية السفلية للمرمى، بينما ظهر والده في مقطع فيديو آخر، وهو يسجل برأسية مماثلة للنصر.
يبلغ رونالدو جونيور من العمر 13 عاماً فقط، ولديه الرغبة في أن يصبح لاعب كرة قدم محترفاً مثل والده، وهو يواصل تطوره مع النصر السعودي بعد انتقال الأسطورة البرتغالية إلى هناك.

 
 
فيديو - كريستيانو رونالدو جونيور .. الولد سرُّ أبيه

رياضة

كرة القدم

النصر السعودي

كريستيانو رونالدو جونيور

كريستيانو رونالدو

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