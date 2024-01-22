كأس آسيا - لبنان يخسر أمام طاجيكستان ويخرج من المسابقة

خسر منتخب لبنان امام منتخب طاجيكستان (١-٢) في المبارة التي جمعتهما على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الاولى لكأس آسيا لكرة القدم الجارية في دولة قطر.

وحصد منتخب لبنان خسارتين امام قطر وطاجيكستان وتعادل مع الصين، وخرج من الدور الاول من العرس الآسيوي.

وتقدم منتخب لبنان بهدف لباسل جرادي، وكان لطرد قاسم الزين اثره في الشوط الثاني، حيث بقي تحت الضغط لأكثر من نصف ساعة قبل ان يسجل الطاجيك هدفيهما.

اما الاجمل في المباراة، فكان الجمهور اللبناني الذي ملأ المدرجات عن آخرها بنحو ١٤ الف متفرج، دون ان يكفّ عن التشجيع طوال الدقائق التسعين.

ومع خسارة الصين امام قطر (٠-١)، تصدرت الدولة المضيفة المجموعة الاولى بتسع نقاط، وتأهلت إلى الدور الثاني برفقة طاجيكستان الوصيفة (٤ نقاط)، وخلفها الصين (٢) ثم لبنان بنقطة واحدة.