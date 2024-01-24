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ماذا يحدث في غرفة ملابس برشلونة .. إليكم التفاصيل؟

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ماذا يحدث في غرفة ملابس برشلونة .. إليكم التفاصيل؟
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كرة القدم

2024-01-24 | 00:10
ماذا يحدث في غرفة ملابس برشلونة .. إليكم التفاصيل؟

لا يتطلب الأمر عبقرياً لمعرفة أنّ غرفة ملابس برشلونة تشهد الكثبر من التوتر

لا يتطلب الأمر عبقرياً، لمعرفة أنّ غرفة ملابس برشلونة تشهد الكثبر من التوتر في الآونة الأخيرة، وكانت التفاصيل تتسرب ببطء.

ومؤخراً، خرج المدرب لدحض هذه الشائعات، الا ان الأخبار تقول أنّ أحد اللاعبين - القادة، كان يتحدى تشافي هيرنانديز علناً أمام بقية الفريق.

في السابق، ظهرت تقارير عن أنّ أمثال إيلكاي جوندوجان وروبرت ليفاندوفسكي لم يكونا مفتونين تماماً بإدارة تشافي وإعداده، وقال المهاجم البولندي علناً إن البلاوجرانا لا يمنحه الخدمة الكافية في بداية الموسم.

وعاد ليفاندوفسكي مرة جديدة للتواجد في قلب الحدث، فخلال بودكاست، أوضح "بار كاناليتس" أنه بعد فوز برشلونة في كأس الملك على يونيونيستاس دي سالامانكا، صرخ اللاعب البولندي على تشافي بصوت عال سمعه اللاعبون الآخرون".

والسبب أن المدرب لم يختار تشكيلة أقوى، خصوصاً أن كأس الملك هي المسابقة التي لديهم أفضل فرصة للفوز بها، وأجاب تشافي بأنه حلل المباراة مع الجهاز الفني، وخلصوا معاً إلى أنها كانت أفضل تشكيلة للمباراة.

وأضاف المؤثر أنّه عند هذه النقطة، علّق أحد قادة برشلونة، "وهو أشقر وهولندي" (المقصود فرينكي دي يونج)، بأنّها "ليست المرة الأولى التي يحلل فيها تشافي وطاقمه الأمور بشكل سيء".

بعد هذا التعليق، جاء المدير الرياضي ديكو ونائب الرئيس رافا يوستي والرئيس جوان لابورتا إلى غرفة الملابس، وحاولوا تهدئة الوضع، والاستماع إلى اللاعبين والتحدث مع كلا الجانبين، ولكن يتم التركيز على نقطة أن الاول لا يدعم بقاء تشافي كمدير فني.

وليس سرًّا أن تشافي أخطأ في بعض الأحيان من حيث الاستراتيجية، ولا شك أن اللاعبين سيكونون على دراية بذلك، لكن قول دي يونج ذلك أمام بقية اللاعبين هو تشكيك واضح في سلطة مدربه.

ماذا يحدث في غرفة ملابس برشلونة .. إليكم التفاصيل؟

رياضة

كرة القدم

برشلونة

تشافي

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