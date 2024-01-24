هل يتمكن برشلونة من تثبيت التعاقد مع فيليكس وكانسيلو؟

مع أن نافذة الانتقالات الشتوية مفتوحة في الوقت الحالي، الا ان برشلونة يركّز على الصفقات التي سيقوم بها خلال الصيف.

صفقتان بارزتان يمكن القيام بهما، تشملان لاعبين حاليين في النادي هما جواو كانسيلو وجواو فيليكس، بعد أن كان لكلاهما تأثير منذ انضمامهما من مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد على التوالي الصيف الماضي، الى درجة أن برشلونة يريد الاحتفاظ بهما بشكل دائم.

وقد تم تأكيد ذلك من قبل الوكيل خورخي مينديز، الذي يمثل اللاعبين وتربطه علاقات وثيقة بالنادي الكاتالوني، اذ قال "برشلونة يخطط للتعاقد مع كل من كانسيلو وفيليكس على أساس دائم، إنه يسعى للاستمرار معهما بعد هذا الصيف".

وتحدث مينديز عن قضية فيليكس على وجه التحديد، بالنظر إلى أنه أثار معظم الشكوك خلال فترة وجوده في برشلونة، وأضاف "لقد قدم أداء جيداً حتى الآن، الناس سعداء جداً به، يمكنهم رؤية ما فعله، وليس هناك شك في أن جواو فيليكس لاعب رائع".

أمر جيّد أن برشلونة يريد التعاقد مع كلا اللاعبين بشكل دائم، لكن القيام بذلك في الواقع أمر مختلف، إذ من المرجح أن يطالب الأتليتي بالحصول على رسوم عالية جداً من صفقة فيليكس، بينما يريد المان سيتي مبلغاً كبيراً من أجل كانسيلو.