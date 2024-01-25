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برشلونة ضحيّة أتليتيك بلباو 3 مرات في 5 مواسم

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برشلونة ضحيّة أتليتيك بلباو 3 مرات في 5 مواسم
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كرة القدم

2024-01-25 | 01:24
برشلونة ضحيّة أتليتيك بلباو 3 مرات في 5 مواسم

فشل برشلونة في الوصول إلى نصف النهائي للمرة 15 في آخر 18 نسخة

سقط برشلونة (2-4) أمام أتليتيك بلباو، ولن يكون في قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، جنباً إلى جنب مع ريال سوسيداد، الذي أطاح سيلتا فيغو (2-1)، وريال مايوركا جلاد جيرونا (3-2)، وأتليتكو مدريد قاهر جاره ريال مدريد أو إشبيلية.
لم يستطع البلاوجرانا الانتقام من الإقصاءات أمام أتلتيك في ملعب سان ماميس نفسه في الدور ربع النهائي من موسم 2019-20 (0-1)، وفي الدور ثُمن النهائي من موسم 2021-22 (2-3)، ما يعني أن برشلونةخرج من مسابقة كأس ملك اسبانيا ثلاث مرات في آخر 5 مواسم أمام الفريق والملعب نفسهما.
وفشل برشلونة في الوصول إلى الدور نصف النهائي للمرة 15 في آخر 18 نسخة من كأس الملك، منذ موسم 2006-07، ما يعني أنه لن يتمكن من اللعب في كأس السوبر الإسباني 2025 إلا إذا كان بطل الدوري أو الوصيف.
 
برشلونة ضحيّة أتليتيك بلباو 3 مرات في 5 مواسم

رياضة

كرة القدم

برشلونة

أتليتيك بلباو

كأس ملك إسبانيا

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