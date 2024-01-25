إليكم تفاصيل عرض ريال مدريد للنجم الفرنسي كيليان مبابي

الصيغة الكاملة لعرض ريال مدريد للنجم الفرنسي كيليان مبابي

نشرت صحيفة بيلد الالمانية، ما وصفته بأنه الصيغة الكاملة لعرض نادي ريال مدريد الاسباني للنجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان حالياً، والذي وافق كما ذكرت على الانتقال خلال الصيف المقبل.

وسيكون راتب مبابي نحو 70 مليون يورو سنوياً، يضاف اليها ما بين 100 و125 مليوناً على شكل متغيّرات، وعمولة توقيع لوكيلة أعماله ووالدته فايزة العماري.

وأكدّت أن العرض يتضمن 125 مليوناً أخرى على شكل مكافأة تُضاف الى العقد، ما يجعل قيمته نحو 400 مليون يورو سنوياً.



