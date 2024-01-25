فيديو - لامين يامال "ولدٌ" بمستقبل مشرق بعكس مُدرّبه !!

صحيح أنه أهدر بعدها هدفين مثاليين في خسارة فريقه برشلونة

صحيح أنه أهدر بعدها هدفين مثاليين في خسارة فريقه برشلونة (2-4) أمام مضيفه أتليتيك بلباو على ملعب سان ماميس، وخروجه من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، إلا أن الصحف العالمية أشادت بالهدف الذكي الذي سجله اليافع لامين يامال، البالغ من العمر 16 عاماً ونصف تقريباً.

ووضعت الخسارة مدرب برشلونة على المحك، وسط حديث متزايد عن احتمال جدّي لرحيله بسبب العروض السيئة والنتائج الأسوأ، التي تُوّجت بالخروج من كأس الملك والحلول ثالثاُ حالياً في ترتيب الدوري الاسباني.