هل يؤدي وصول مبابي الى رحيل فينيسيوس عن ريال مدريد؟

ذكرت الصحافة الاسبانية أن فلورنتينو بيريث، رئيس نادي ريال مدريد الاسباني، قد يُفكّر جديّاً في بيع اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، اذا تمكن من ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي.وكانت صحيفة بيلد الالمانية نشرت، ما وصفته بأنه الصيغة الكاملة لعرض ريال مدريد لمبابي، لاعب باريس سان جيرمان حالياً، والذي وافق كما ذكرت على الانتقال خلال الصيف المقبل.وسيكون راتب مبابي نحو 70 مليون يورو سنوياً، يضاف اليها ما بين 100 و125 مليوناً على شكل متغيّرات، وعمولة توقيع لوكيلة أعماله ووالدته فايزة العماري، وأن العرض يتضمن 125 مليوناً أخرى على شكل مكافأة تُضاف الى العقد، ما يجعل قيمته نحو 400 مليون يورو سنوياً.وقالت صحيفة سبورت أن بيريث مُنزعج بقوة من سلوكيات فينيسيوس على أرض الملعب، ويرى أن وصول مبابي، ويمكن أن يرتبط برحيل اللاعب البرازيلي كونه يلعب في المركز نفسه، في الجهة اليسرى الهجومية من الميدان.