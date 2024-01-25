نجم إشبيلية متهم بتهريب 1300 كيلوغراماً من الكوكايين

ليس من الشائع وجود لاعب كرة قدم متورط في فوضى، أكثر خطورة من المشاكل المالية مع الدولة، كما حدث لكريستيانو رونالدو أو لوكا مودريتش أو ليو ميسي في إسبانيا.ومع ذلك، يبدو أن لاعبا سابقاً في إشبيلية قد وقع في فخ القانون، حيث طلب مكتب المدعي العام الهولندي اعتباره شريكاً في استيراد أكثر من 1300 كيلوغراماً من الكوكايين على دفعتين مختلفتين دخلتا ميناء أنتويرب في كانون الثاني - يناير 2020.وطالب المدّعي العام بعقوبة لا تقل عن 9 سنوات في السجن وغرامة مالية كبيرة على النجم الهولندي السابق كوينسي بروميس، باعتبار أنه لعب دوراً حاسماً في تهريب شحنتين، وصلتا من البرازيل.