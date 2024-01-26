لما لا يزال برشلونة مُتمسكاً بمدربه تشافي؟ .. إليكم الجواب

زعمت بعض التقارير أن تشافي "يفقد غرفة الملابس"

على الرغم من خروج الفريق الكاتالوني من كأس ملك إسبانيا اثر الهزيمة (2-4) أمام أتلتيك بلباو، وتراجعه بفرق ثماني نقاط خلف جيرونا في صدارة جدول ترتيب الليغا، وخسارته مؤخراً نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد (1-4)، يتردد أن برشلونة لا يفكر في إقالة مدربه تشافي.

وزعمت بعض التقارير أن تشافي "يفقد غرفة الملابس"، وقالت صحيفة سبورت أن بطل الدوري الإسباني متردد في الانفصال عن مدربه، لأنه يريد ضمان وجود استقرار كاف لتمكين الفريق من مواصلة التحدي على المستوى الأعلى.

ومن المفهوم أيضاً أن رئيس النادي جوان لابورتا "لا يريد اتخاذ أي قرارات متسرعة" بشأن مستقبل تشافي، ويعتبر أنّ تواجد الفريق كمنافس محتمل في الدوري ودوري أبطال أوروبا كاف لبقاء تشافي في منصبه.

ويستطيع برشلونة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، اذا تجاوز نابولي الايطالي في ثُمن النهائي، في مباراتيّ الذهاب في 21 شباط - فبراير والاياب في 12 إذار - مارس.

وتحدث تشافي، عما يتطلبه الأمر لجعله يرحل عن النادي، فقال "إذا لم ننافس في نهاية الموسم، فسأضطر إلى المغادرة، لكن هذا لا ينطبق علي فقط، بل ينطبق على جميع المدربين، فهذا ناد كبير، هذا هو برشلونة، أعرف أين أنا والمطالب الموجودة، علينا الفوز بالألقاب، أو على الأقل المنافسة عليها".

وسيواصل البلاوغرانا مشواره في الليغا يوم السبت حيث يواجه فياريال، الذي فاز مرة واحدة فقط في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري المحلي.

أظهرت الأرقام أن تقنية حكم الفيديو المساعد ارتكبت 20 خطأ في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وسط غضب متزايد بشأن هذه التكنولوجيا.



